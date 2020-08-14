Первокурсники СФУ смогут стать резидентами Инженерного городка

Лаборатории Сибирского федерального университета оснащены современным оборудованием. Фото: пресс-служба СФУ

В новом учебном году студенты, поступившие в Сибирский федеральный университет на технические специальности, станут резидентами Инженерного городка. Это открытое пространство для научного творчества включает в себя лаборатории, информационные и вычислительные центры, опытно-конструкторскую базу и позволяет университету воспитывать инженеров международного уровня.

Инженерный городок создан на базе учебно-лабораторного корпуса Политехнического института СФУ. Помимо научно-исследовательской инфраструктуры здесь же расположены общежитие, досуговые и спортивные залы – все для комфорта и гармоничного развития студентов. Это место для рождения совместных проектов, обмена знаниями и нетворкинга.

Концепция Инженерного городка меняет подход к традиционному техническому образованию. Так, первокурсники СФУ обучаются по системе STEM-игр, где теории по математике, физике, химии сочетаются с практической деятельностью. Уже с первого курса будущие инженеры, наряду с традиционным академическим курсом, получают в качестве домашнего задания реальные задачи в форме инженерных проектов. Помогают первокурсникам преподаватели и тьюторы-старшекурсники.

Кроме этого, студенты-инженеры проходят производственную практику и стажируются на ведущих предприятиях края, занимаются научной и исследовательской деятельностью, а также получают все необходимые практические навыки в СФУ.

На таких популярных направлениях подготовки, как машиностроение, техническая физика, системный анализ, энергетика, металлургия и нефтехимия уже применяется новая технология проектной деятельности и налажены новые пути сотрудничества с работодателями.

Добавим, это далеко не единственный бонус для поступающих в СФУ. С полной программой можно ознакомиться на сайте СФУ admissions.sfu-kras.ru.