Левобережный оператор установил на площадке сбора ТКО в Солонцах новые мульды

Три новых мульды под сбор отходов появились вместо постоянной мусорной кучи в Солонцах. Только этим летом специалисты службы экологического мониторинга «КРК» неоднократно составляли акты на несанкционированные свалки в районе дома № 1 по улице Новостроек в Солонцах. Проблема в том, что площадка для сбора ТКО здесь оборудована в расчёте на четыре многоквартирных дома, в результате, установлено 8 мусорных контейнеров. А пользуются площадкой и жители частного сектора, и проезжающие мимо дачники. Причём пользуются не особенно аккуратно. В результате баки всегда переполнены, а вокруг растут горы крупногабаритного мусора, отходы строительства и ремонта и другой хлам, не относящийся к ТКО.

«Мусор с этой площадки мы вывозим два раза в день, но восемь баков в такой ситуации – это, конечно же, мало, – говорит исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким. – Жители микрорайона жалуются, и их недовольство понятно: они оплачивают услугу, видят, что компания работает, но порядка так и нет. Мы решили пойти им навстречу и поставить здесь три мульды. График вывоза будем регулировать по наполняемости».

Он также отметил, что компания надеется на поддержку и сознательность тех, кто будет пользоваться новым оборудованием. Чтобы не образовывались свалки, достаточно аккуратно складывать мусор в контейнеры и мульды и не заваливать площадку для сбора ТКО отходами, которые к этой категории не относятся.

Левобережный оператор планирует в ближайшее время помочь с организацией площадок и жителям деревни Бадалык, где планирует установить не менее 10 баков для сбора ТКО. Сейчас определяется список мест для их размещения. В компании поясняют: жители деревни могут принять участие в формировании реестра и обращаться в «КРК» со своими предложениями по площадкам для установки баков.