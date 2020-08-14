Как выбрать одежду для школы

Скоро в школу Фото: Мария ЛЕНЦ

Через пару недель в школу. Во всяком случае, родители очень на это надеются. Что будет линейка, цветы, а после уроки не онлайн. Большую часть времени дети будут проводить в классе. А потому так важно, чтобы им было комфортно и удобно.

- Одежда, состоящая только из синтетических волокон, для школы не подойдет, - рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора Красноярского края. – Желательно, чтобы она была изготовлена из натуральных тканей, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым к швейным изделиями, текстильным материалам. Следует выбирать смесовые ткани с небольшим содержанием синтетических волокон. В идеале одежда должна формировать комфортный для ребенка микроклимат так называемого пододежного пространства - это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость.

Одежда школьников должна быть удобной Фото: Мария ЛЕНЦ

Осенью и весной для школьной одежды идеально подойдут хлопок и лен. Зимой - шерсть и кашемир.

Форма из синтетики дешевле, но это единственный ее плюс. Синтетические волокна не дают коже дышать. Из-за этого нарушается тепловой обмен, и ребенок начинает потеть. Это чревато переохлаждениями и простудой. Синтетика очень сильно притягивает пыль, грязь и различные микроорганизмы. А значит и до аллергии недалеко! Подобные ткани обладают свойством накапливать статистическое электричество – это вызывает раздражение и быструю утомляемость. Но полностью отказываться от синтетики в составе тканей не стоит. Ведь синтетические волокна «держат» форму, увеличивают срок службы и упрощают уход. Все должно быть в меру!

В первую очередь, форма должна нравиться самому школьнику Фото: Мария ЛЕНЦ

По цвету главный ориентир – общие правила школы. Чаще всего выбирается сдержанная цветовая гамма. Предпочтение - пастельные, серые, бежевые, коричневые, темно-синие тона.

Подведем итоги! Форма должна быть натуральная, по размеру, качественная, модная, красивая, удобная. Но самое главное, чтобы нравилась самому ребенку.

Полезные советы от Роспотребнадзора Фото: 24.rospotrebnadzor.ru

КОНКРЕТНО

Специалисты Роспотребнадзора при выборе школьной одежды рекомендуют:

1) Внимательно изучите маркировку - ярлычок с данными производителя и составом ткани. Отдавайте предпочтение смесовым тканям с преобладающим содержанием натуральных тканей.

2) Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. Если на ярлычке указана химчистка, то лучше отказаться от данной модели, поскольку химические вещества, используемые при чистке изделия, могут навредить здоровью ребенка.

3) От изделия не должен исходить резкий запах. Это свидетельствует о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани.

4) Попросите у продавца декларацию о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Это - гарантия безопасности школьной одежды. Данные документы обязаны предъявить покупателю по первому требованию.

5) Лучше подобрать сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков - запасные брюки к форме и пара-тройка однотонных рубашек. Девочкам - запасная юбка или платье и однотонные блузки.