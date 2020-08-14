Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 14 августа 2020: заболели 120 человек, три пациента умерли

В Красноярском крае заболели 120 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Красноярском крае на 14.00 часов 14 августа 14 932 подтвержденных диагноза (+120 за сутки). Из них в Красноярске 28 заболевших.

Выздоровели 12 411 человек (+67 за сутки). Список погибших, к сожалению, снова пополнился - 383 пациента (+3 за сутки).

Темп прироста за сутки прежний – 0,8 процента. Проведено тестов на коронавирус всего 705 814, из них за последние сутки 6859.

Под наблюдением в настоящее время находятся 3118 человек (+252 новых за сутки, снято с наблюдения – 228).

Распространение инфекции по городам и районам края Фото: vk.com/shtabkrskstate

- Красноярский край по итогам суток опустился на одну позицию и занимает 8-е место в «десятке» регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). - Число заболевших за истекшие сутки почти вдвое больше, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции.

Напомним, Красноярский край находится на втором этапе снятия ограничений.

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