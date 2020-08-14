«Залетел в лужу и там якорь бросил»: на Ачинск и Назарово обрушился шторм с грозой и градом

По дорогам Ачинска текли "реки" Фото: соцсети

В двух городах Красноярского края 13 августа прошел сильный дождь, который сопровождался грозой и местами крупным градом.

После сильного ливня под воду ушел Ачинск. Ливневки снова не справились, и дворы ушли под воду. По улицам потекли «реки».

Молния во время грозы Фото: соцсети

Водители бороздили дороги, как корабли. Некоторые машины не справлялись, глохли посреди проезжей части. Водителям приходилось выталкивать их на обочину. До сих пор люди выкладывают в соцсети фото и видео последствий разгула стихии.

«Трое уже сидят в луже, на 2110 лихо залетел в нее, там и якорь бросил, создал волну».

«Город утонул за 30 минут дождя».

«Каждый год одно и тоже, а удивляются, как первый раз».

В Назарово еще и крупный град выпал, величиной с орех. Но не везде.

«За плотиной выпал град».

«Если только в одном месте полосой прошел, от конечной ехали во время ливня, нигде не встретился град».

В городе Назарово прошел град Фото: соцести

«Не везде, только по нашей улице такой же град был».

Владельцы дачных участков, которые не успели укрыть свои посадки, жалуются на погибший урожай.

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