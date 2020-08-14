Коронавирус в Красноярске, последние новости на 14 августа 2020: зараженные COVID-19 беременные женщины будут рожать в перинатальном центре

Количество беременных женщин с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 уменьшилось Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на утро 14 августа в Красноярском крае 14 812 подтвержденных диагнозов (+121 за сутки). Выздоровели 12 344 человека (+63 за сутки). Умерли 380 пациентов (+4 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,8 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 698 955, из них за последние сутки 7587.

Под наблюдением 3094 человека (+238 за сутки, снято с наблюдения 246).

Наш регион находится на втором этапе снятия ограничений.

Количество беременных женщин с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 уменьшилось. По этой причине министерством здравоохранения была изменена маршрутизация таких пациенток. С 1 августа 2020 года будущих мам высокой группы риска с подтвержденным диагнозом новой короновирусной инфекции COVID-19 госпитализируют в Красноярский краевой центр охраны материнства и детства.

Прием пациенток высокой группы риска осуществляется в специальные «мельцеровские» боксы Фото: vk.com/shtabkrskstate

- Прием пациенток высокой группы риска с подтвержденным диагнозом COVID-19 осуществляется в специальные «мельцеровские» боксы, расположенные в приемном отделении Центра, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края. - Каждый бокс изолированный, согласно всем санитарным нормам, имеет отдельный вход с улицы, оснащен всем необходимым оборудованием для родразрешения. Работа приемного отделения организованна так, чтобы потоки пациентов не пересекались.

По новому распоряжении минздрава, при отсутствии противопоказаний к транспортировке, после рождения ребенка маму переводят в инфекционный госпиталь при БСМП, а ее малыша - в отделение для новорожденных Красноярской межрайонной больницы №1.

Реанимационные машины оснащены необходимым оборудованием Фото: vk.com/shtabkrskstate

Транспортировку пациенток и детишек в медицинские учреждения обеспечивают выездные бригады реанимационно-консультативного центра (РКЦ) Краевого центра охраны материнства и детства. Реанимационные машины оснащены необходимым оборудованием. Специалисты также оказывают телемедицинские консультации. Организовано дистанционное динамическое наблюдение за пациентами с учетом рекомендаций врача-специалиста.

С начала августа врачи Краевого перинатального центра приняли роды у семи женщин с подтвержденным диагнозом COVID-19 . Шесть из них направили в инфекционный госпиталь для дальнейшего лечения короновирусной инфекции. Еще у одной пациентки на момент повторных тестирований анализ не подтвердился, ее перевели в стационар.

Зараженных коронавирусной инфекцией пациенток с низкой и средней группы риска направляют рожать в условиях Красноярского родильного дома №5.

20-я больница начала прием плановых пациентов пациентов в кардиологическое амбулаторно-консультативное отделение Фото: vk.com/shtabkrskstate

Тем временем с 13 августа 20-я больница возобновила плановый прием пациентов в кардиологическое амбулаторно-консультативное отделение. После четырех месяцев перерыва здесь снова начнут лечить пациентов с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией, нарушениями сердечного ритма и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, не требующими круглосуточного медицинского наблюдения.

Отделение будет открывать плановый прием постепенно:

- с 13 августа начнет прием кардиологический консультативный кабинет;

- с 17 августа — кабинет вторичной профилактики коронарных событий - для консультации пациентов в течение первого года после перенесенного острого коронарного синдрома (инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия), после операции - реваскуляризации миокарда (ангиопластика и стентирование коронарных артерий, аорто-коронарное шунтирование);

- с 24 августа начнет работу кардиологический дневной стационар.

Все консультации и госпитализации проводятся по предварительной записи и по направлению от лечащего врача по месту жительства! При госпитализации в дневной кардиологический стационар необходимо иметь на руках отрицательный результат обследования на COVID-19 (сделанный не ранее 7 дней до поступления в больницу).