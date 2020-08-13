Яблочный спас 2020 в Красноярске: какого числа, рецепты

В храмах в этот день идут службы, а люди приносят яблоки, считая, что через них Бог посылает благословение. Фото: ИВАНОВА Диана

19 августа Церковь отмечает Преображение Господне, это один из двунадесятых праздников у православных. В этот день верующие вспоминают евангельское событие, когда апостолы увидели Иисуса Христа в преображении. Преображение Христа произошло на горе Фавор перед тремя Его учениками - Петром, Иаковом и Иоанном. Своим Преображением Иисус впервые явил ученикам Свою Божественную суть. "И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет", - так об этом событии написано в Евангелии.

Главной традицией праздника считается освящение яблок и угощение ими близких и родных, и потому в народе его называют Яблочным Спасом.

В храмах в этот день идут службы, а люди приносят яблоки, считая, что через них Бог посылает благословение.

Забыть обиды и накрыть «яблочный» стол

В старину девушки клали яблоко под подушку, утром к сердцу прижимали, а вечером дарили тому, кто нравится.

В этот день люди издавна дарили и сейчас дарят друг другу яблоки с пожеланием здоровья, считается, что все загаданное на Яблочный Спас, обязательно сбудется. Даже есть такое поверье, что яблоки, съеденные в этот день, несут в себе молодильную силу.

Еще одна традиция - забыть обиды, помириться с теми, с кем вы в ссоре.

В праздник Преображения Господня запрещено выполнять любую работу, кроме сбора урожая и приготовления еды. Так, например, нельзя шить, заниматься уборкой и ремонтом.

И, конечно, в этот день готовят самые разные блюда с яблоками! Их едят за семейным столом, угощают родных и друзей. Сегодня мы предлагаем несколько самых разных рецептов. Кстати, считается, что до Яблочного Спаса яблоки есть нельзя!

А еще в этот день, 19 августа, можно узнать погоду осени и зимы. Погода января будет повторять погоду Яблочного Спаса - тепло и солнечно 19 августа, значит, и январь погодой порадует. Сухая погода в этот день обещает сухую осень, дожди, наоборот, дождливую.

О пользе яблок

По химическому составу различные сорта яблок почти не отличаются друг от друга, но зеленые чуть менее калорийны и содержат меньше сахара. Поэтому их советуют диабетикам и тем, кто хочет похудеть. А еще для худеющих важно то, что в яблоках содержится нерастворимая клетчатка, которая в кишечнике напитывается водой и дает ощущение сытости.

Кстати, о калориях: 100 граммов свежих яблок – это всего лишь 20 граммов сушеных, а количество калорий одинаковое. Так что яблочными чипсами, которые считаются полезным продуктом, увлекаться не стоит.

В день мужчинам можно съедать не более 700 граммов яблок, женщинам поменьше, примерно 500 граммов.

Причем, 2-3 яблока в день можно съесть вместе с косточками, в них много йода. Конечно, есть и совсем неполезная и даже ядовитая синильная кислота, но она неопасна: чтобы отравиться, нужно съесть несколько килограммов яблок.

Яблоки – очень полезный продукт. Но не для всех. Они содержат большое количество грубой клетчатки и могут навредить при заболеваниях пищеварительной системы, особенно в стадии обострения.

Простой рецепт: яблочные оладьи

Надо: 3 стакана муки, 3 яйца, 3 стакана кефира, соль по вкусу, 0,5 чайной ложки соды, 5 твердых яблок, 3 столовые ложки сахара, сметана, масло для жарки.

Готовим:

1. Яблоки очистить от кожуры и натереть на крупной терке.

2. Из муки, кефира, яиц, соли, соды и сахара замесить тесто. Добавить в него тертые яблоки.

3. Выпекать на раскаленном растительном масле. Подавать со сметаной.

Современный рецепт: повидло из яблок в мультиварке

Надо: 1,5 кг яблок сладких сортов, два стакана сахара, цедра с 1 лимона и палочка корицы.

Готовим:

1. Снять кожуру с яблок, убрать косточки и сердцевину и нарезать дольками.

2. Очистить лимон, цедру отложить в сторону, а соком залить яблочные дольки, туда же насыпать сахар, смешать и выложить в мультиварку, добавив палочку корицы.

3. Включить мультиварку на час в режиме «Варенье».

4. Сваренные дольки смешать с цедрой и растолочь в блендере до пюре.

5. Еще раз отправить в мультиварку и включить режим «Варенье» на полчаса.

Старинный рецепт: яблочный мармелад

Надо: 40 яблок, 6-7 фунтов сахару, 12 стаканов воды, 2 лимона.

Готовим:

1. Очистить и нарезать яблоки, положить в кастрюлю и налить столько воды, чтобы полностью покрыть яблоки.

2. Варить, часто помешивая, пока яблоки не сделаются мягкими, и протереть их сквозь сито.

3. На 1 ¼ фунта яблочного пюре берут такое же количество сахару и варят из него сироп с чашкой воды.

4. В сироп кладут яблочное пюре, прибавив в него немного лимонной цедры. Проварив полчаса, выливают мармелад в каменный горшок, остужают, накрывают смоченной в роме бумагой и завязывают горшок.

(Рецепт из книги «Дом и хозяйство. Руководство к рациональному ведению домашнего хозяйства в городе и в деревне», изданной в 1897 году в Санкт-Петербурге).

Фунт – 0,45 кг.

Рецепт на скорую руку: яблоки с творогом

Надо: 2 крупных яблока, 100 граммов обезжиренного творога, 2 чайных ложки меда, 1 чайная ложка кунжута и 10 граммов сливочного масла.

Готовим:

1. Разогреть духовку до 200-210 градусов.

2. Помыть яблоки, срезать верхушку, убрать мякоть вместе с сердцевиной.

3. Заполнить яблоки творогом.

4. Сверху выложить мед по чайной ложечке и посыпать кунжутом.

5. Смазать форму маслом и отправить яблоки в духовку на 15-20 минут.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Красноярцы собирают яблоки на острове Татышев

Яблоневая аллея была высажена на острове Татышев еще в 2004 году. Деревья посадили для красоты и для того, чтобы собирать урожай яблок для детских домов Красноярска, а осенью несобранные остатки отвозить в парк флоры и фауны «Роев ручей», многие его обитатели очень любят фрукты! Но и красноярцам никогда не запрещалось собирать здесь яблоки. К тому же забора и охраны здесь нет. В этом году спелые яблоки появились раньше обычного. Однако, чтобы сохранить сад, нужно собирать плоды бережно, не ломать и не гнуть ветки, и, конечно, не жадничать.

Яблочный Спас у самого большого храма Красноярского края

Традиционно, с 2013 года, у храма Рождества Христова проходил большой праздник «Яблочный Спас на Енисее», объединяющий три спаса, которые отмечают в августе: Медовый, Яблочный и Ореховый.

Был обряд освящения яблок, пирогов и хлеба, ярмарка, народные гуляния. В этом году из-за коронавируса все мероприятия отменяются, но этот праздник, возможно, будет. Пока не объявлен день, скорей всего, изменится и место проведения праздника. Об этом будет сообщено на сайте Красноярской епархии - следите за новостями.

Службы в храмах

Расписание служб появляется на сайтах храмов и в группах в социальных сетях по понедельникам.