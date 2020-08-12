Сибирский федеральный университет предоставит общежитие всем иногородним студентам

Общежития Сибирского федерального университета. Фото: пресс-служба СФУ

Сибирский федеральный университет расположен в Красноярске. В 2019 году в городе прошла Всемирная зимняя универсиада, и в наследие студентам достался роскошный кампус, построенный к студенческим играм. Благодаря этому событию красноярский университет смог обновить жилой фонд практически в два раза. Две недели там жили спортсмены из 52 стран, а потом новенькие общежития, современный медицинский центр, два спортивных комплекса и стадион перешли в распоряжение студентов. В современных комфортабельных общежитиях квартирного типа установлена мебель и бытовая техника. В некоторых зданиях есть досуговые залы, комнаты отдыха, игровые для детей, залы для занятий аэробикой и тренажерные залы, спортивные и детские площадки, все – для комфорта проживающих.

В этом году руководство СФУ приняло решение, что общежитие теперь будут предоставляться всем иногородним студентам вне зависимости от платной или бюджетной формы обучения.

Сейчас в СФУ 30 общежитий, способных вместить 12,5 тысяч человек. Некоторые из них становились победителями и призёрами конкурса общежитий, организованного Министерством образования и науки РФ.

Тьюторы, работающие в вечернее время, которые занимаются внеучебной деятельностью студентов, помогут с заселением и адаптацией к новому студенческому миру.

Стоимость проживания - от 671 до 1090 рублей в зависимости от уровня комфортности общежития.

Кроме того, для иногородних студентов в СФУ предусмотрели ещё одну меру поддержку – компенсацию проезда до Красноярска.

При этом бюджетный набор в Сибирском федеральном университете традиционно является одним из самых больших, то есть у абитуриентов есть хорошие шансы учиться бесплатно. А для тех, кто не проходит на бюджет, но имеет рейтинг ЕГЭ свыше 160 баллов, в СФУ предоставляют скидку на обучение. По некоторым специальностям стоимость начинается от 50 тысяч рублей за семестр.