Как в воду канул: в Хакасии мужчина скрутил серийного грабителя в офисе микрозаймов и бесследно пропал

В Хакасии мужчина скрутил серийного грабителя в офисе микрозаймов и бесследно пропал Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти как у Маршака: «ищут пожарные, ищут милиция...». Полиция хакасского города Черногорска в настоящее время разыскивает мужчину, который не только спас оператора в офисе микрофинансовой организации от преступника, но и помог скрутить самого нападавшего.

Как было дело, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканской полиции. Ночью 6 августа, это был четверг, помещение, где выдают микрозаймы, вошел мужчина. Даже не вошел – ворвался. Тут же подступил к менеджеру и, угрожая электрошокером, потребовал: «Деньги на стол». Выкрикивая ругательства, грабитель не услышал, как следом за ним внутрь зашел посетитель. Недолго думая, неизвестный тут же набросился на грабителя сзади. В результате отнял электрошокер, скрутил, а менеджер в это время вызвал полицию.

Но когда наряд прибыл и забрал налетчика, смелый гражданин... исчез. Никто даже не видел, в какую сторону он ушел. Словно растворился.

- В силу обстоятельств личность неравнодушного черногорца, который помог задержать подозреваемого в совершении тяжкого преступления, установить не удалось. Вместе с тем в поступке горожанина заявлена активная гражданская позиция, которую нельзя оставить без внимания, - прокомментировали в пресс-службе полиции.

Черногорца просят откликнуться, чтобы помочь установить все обстоятельства произошедшего. И еще чтобы отблагодарить за достойный поступок. Телефоны: 8 (39031) 6-23-22, 6-23-02, 6-23-91, либо сотовый: 8-999-315-70-55.

Кстати, на совести 52-летнего подозреваемого есть и другие преступления. За несколько дней до налета на микрозаймы он уже ограбил пункт приема металлолома. Несколько раз ударил работающую там женщину кулаком по голове выгреб из ящика стола более 14 тысяч рублей и скрылся. А это уже «тяжкая» статья.