Минусинск готовится к 200-летию

Фото: Вадим КОФМАН

На прошлой неделе губернатор Александр Усс побывал в рабочей поездке в Минусинске. Почему юг края территория приоритетная? Как идет подготовка южной столицы к 200-летию, которое состоится в 2023 году? О чем мечтают горожане и что делают власти? И, наконец, почему о минусинских помидорах узнает весь мир? Все ответы - в репортаже «Комсомолки».

Первая остановка – бассейн

8-й микрорайон, улица Трегубенко, 63а. За забором - стройплощадка, гигантский котлован. Есть такое выражение – «заветная мечта». Бассейн для минусинцев именно такая мечта, заветная, давняя. На инвестиционном форуме в Минусинске в августе 2018 года губернатор пообещал, что бассейн будет. Слово держит.

Бассейн должен открыться весной 2022 года. Внутри – суперсовременный, снаружи похожий на космическую станцию. Сначала речь шла о типовом проекте, но в итоге решено не экономить - 410 миллионов будет выделено из трехлетнего краевого бюджета.

- Можно сказать, это люкс-версия, 25 метров, 8 дорожек, трибуна на 200 мест, необходимая для проведения общероссийских соревнований, - уточняет детали проекта Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края.

Фото: Вадим КОФМАН

- Красивый бассейн, и место здесь хорошее, получается такой новый город, - резюмирует Александр Усс.

И бассейн – не единственная важная стройка «нового города». Неподалеку будет большая поликлиника на 2250 (!) посещений в сутки. Есть и новая мечта – городская набережная.

От частного – к общему. Говоря о лимитах на этот год, министр строительства Сергей Козупица перечисляет приоритетные стройки: спортивные объекты в Кодинске, в Сухобузимо, долгожданные школы в Мотыгинском районе и в поселке Саянский Рыбинского района. Губернатор принимает решение не откладывать, откорректировать бюджет сейчас:

- Иначе потом будем штурмовать, в итоге пострадает качество.

Фото: Вадим КОФМАН

Вторая остановка – новый центр культурного развития

Центр был достроен осенью прошлого года, сюда переехали кружки, вокальные и хореографические коллективы.

Сейчас идет «комплектация» сцены и зрительного зала на 500 мест: много техники, современный свет и звук. Александра Усса интересует все, вплоть до занавеса и досок для сцены.

- Специальный материал для сцены закуплен, приедет в сентябре, - рассказывает Михаил Рабушко, руководитель КГКУ «Управление капитального строительства». - После того, как включится отопление и здесь уже будет баланс влажности и температуры, в течение месяца он должен вылежаться, потом настилаем, и сцена будет готова.

Губернатор инспектировал центр, когда шла стройка, но вновь все внимательно изучает. Есть вопросы к торцу сцены, к качеству дерева. Александр Викторович просит, чтобы все было сделано эстетично - мелочи не должны портить впечатление, «никаких дачных вариантов».

Фото: Майя ЕРШОВА

- Не нужно экономить «на скрепках», когда в остальное вложили такие серьезные средства. В целом отделка и центра, и зала – хорошая, все получилось достойно, молодцы.

Министр культуры края Аркадий Зинов подчеркивает, что место – знаковое. Здесь будут проходить и гастроли, и все крупные мероприятия, и, конечно, юбилей города.

По словам министра, зал заработает в полную силу следующей весной, когда в апреле сюда переедет труппа со своими спектаклями на время реставрации здания драматического театра. Кстати, Минусинск получит не только реконструированное здание знаменитого драматического театра, но и новый административно-бытовой корпус с малой сценой для экспериментальных постановок и репетиций.

Остановка третья – многофункциональный центр

Заходим в просторный зал на первом этаже, 14 окон. Людей немного, электронная очередь, кто-то регистрирует сделку с недвижимостью, кто-то оформляет прописку, - всем на входе измеряют температуру.

Губернатор изучает вопрос организации здесь центра «Мой бизнес» для предпринимателей юга края. Александр Викторович осматривает помещение на втором этаже, где после капитального ремонта «Мой бизнес» и должен открыться.

– Предприниматели смогут по принципу «одного окна» получить все государственные услуги, проконсультироваться обо всех краевых и федеральных мерах поддержки малого и среднего бизнеса, - говорит Александр Граматунов, руководитель краевого Агентства развития бизнеса. - Кроме того, создается и среда для бизнеса: большой конференц-зал, переговорные комнаты, коворкинги, где за небольшую плату предприниматели могут арендовать полностью оснащенное рабочее место с выходом в Интернет.

Остановка четвертая – Спасский Собор

К юбилею города в 2023 году готовится и Минусинская епархия. Задачи – масштабные: реставрация Спасского кафедрального собора, восстановление Свято-Вознесенского собора и исторического здания бывшей городской типографии, - в планах епархии сделать там Духовно-просветительский центр. Александра Усса встретил епископ Минусинский и Курагинский Никанор. Он входит в организационный комитет по подготовке к юбилею, лично занимается вопросами реставрации и восстановления храмов, тем более, опыт есть. Архипастырь поднял из руин храмы Енисейска – Спасский монастырь и Богоявленский собор.

Заходим в храм. Спасский собор – сердце Минусинска, даже в советское время его хранили… иконы.

- Прямо тут вот горы зерна были, и иконы висели, целые, это уникально, - архипастырь показывает Александру Уссу исторический иконостас, который тоже нуждается в обновлении.

- А полы? Мощные полы тут, надежные, дышат историей, их надо оставить, - говорит губернатор и приводит в пример Тихвинский монастырь, где он недавно побывал, и обратил внимание на то, как бережно хранят там старинные фрески.

- Я думаю, нам нужно не переборщить с нововведениями и реновациями, очень деликатно подойти, сохранить душу, самобытность и тепло этого храма, - высказывает свое мнение глава региона.

Фасад Спасского собора отремонтируют на бюджетные средства, с остальным должны помочь меценаты.

Остановка пятая – Соборная площадь

Две минуты занимает путь от храма до площади, но и в это время получается мини-совещание.

- Смотрите, по какому плитняку мы идем. Для мощения, для отделки можно использовать этот местный материал, - обращает внимание своей команды губернатор. – Я думаю, что вместо брусчатки зачастую лучше сделать вот такой плитняк. Это гармонично выглядит, история, вписанная в современность.

На площади уже стоит событийная карта будущего юбилея.

Подходим. Министр культуры рассказывает о планах праздника, дневной и вечерней программах, о том, где развернется целая улица угощений, а где - город мастеров. Отдельный разговор – варианты обустройства концертной площадки юбилея, обсуждается два варианта - стадион «Строитель» и поле на въезде в город.

- Всего у нас будет 18 точек праздника, и в новых районах, и в историческом центре, - поясняет глава Минусинска Андрей Первухин. – Используем опыт Красноярска, сделаем праздники и в каждом микрорайоне, чтобы и совсем маленькие дети смогли принять участие, и старшее поколение.

Остановка шестая – сквер имени Ленина

Этот благоустроенный в прошлом году сквер – сейчас любимое место отдыха жителей «старого города»: много зелени, игровые комплексы, необычный фонтан, - красота.

Фото: Майя ЕРШОВА

Губернатор проходит мимо гигантской рамки и трибун.

- А это?..

- Это уличный кинотеатр, - комментирует глава Минусинска Андрей Первухин. – Скоро начнет работу, а в юбилей здесь откроется одна из площадок, будем показывать, кроме прочего, и документальные фильмы о городе.

Вокруг сквера – исторический Минусинск, самобытный, купеческий.

Гордость - «Малый сибирский Зимний дворец» - как называют известный объект культурного наследия «Дом Вильнера». На его примере минусинцы увидели, как можно возродить историческое здание. Этот очень трудоемкий объект на особом контроле у губернатора. А еще на контроле у… студентов Минусинского колледжа культуры и искусства. Они переедут в дом Вильнера после окончания реставрации, очень ждут.

Фото: Майя ЕРШОВА

Еще один хороший пример - реставрация краеведческого музея им. Мартьянова, бОльшая часть работ уже сделана.

В планах к юбилею привести в порядок 27 зданий – объектов культурного наследия. Часть отремонтируют полностью, у других сделают фасады и крыши.

Обсуждая возрождение исторического облика Минусинска, губернатор просит «не пускать пыль в глаза»:

- Нужен реальный первый этап, без буфатории, без показухи. Чтобы был результат, от которого мы идем дальше, а не разрушаем то, что уже сделано. Сложный объект? Видите, что не успеете к юбилею? Просто задекорируйте фасады и наметьте четкий план к другой дате.

Итоговое совещание

После инспекции – большое совещание в администрации Минусинска. До юбилея еще три года. Кажется, что время есть, но и планы благоустройства очень большие.

Горожане ждут бассейн (правда, очень ждут, мы спрашивали! – прим. автора), новые парки и скверы, хорошие дороги, старинные здания, в которых отремонтируют крышу, но оставят душу. У властей серьезные инфраструктурные планы, - будут и строить, и ремонтировать.

Юбилей Минусинска – это шанс получить обновленный, более комфортный город. И в этом обновленном городе, по словам губернатора, будет отличный потенциал для всего юга края, для роста туризма, локальной экономики за счет малого и среднего бизнеса.

- Все, что делается, – это не только ради праздника, но в первую очередь для развития города, который заслуживает особого внимания, – уверен Александр Усс.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как пройдет День минусинского помидора-2020?

В этом году День минусинского помидора пройдет 22 августа в онлайн-формате, в Интернете и на телевидении: от кулинарных мастер-классов до интерактивных конкурсов. И да, интервью с победителями конкурса «Минусинский чемпион», которые вырастили томаты-«тяжеловесы», тоже будут.

- Онлайн-праздник - это возможность заявить о себе не только на уровне Красноярского края, страны, но и всего мира, - говорит глава Минусинска Андрей Первухин. - Интернет-пространство - оно безгранично и оно без времени. Мгновенно человек, будучи хоть в Бразилии, Москве, на Дальнем Востоке, сможет увидеть все мероприятия, которые у нас будут проходить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

О суперподарке для многодетной семьи и новой школе

Сразу в трех районах побывал губернатор в первую неделю августа, кроме Минусинского еще в Рыбинском и Иланском.

В селе Новокамала Рыбинского района – приятная миссия. Встреча с многодетной семьей. У Ильи и Кристины Поповых – пять детей! Дружные, они все успевают, а хозяйство – большое: огород, восемь коров, поросята, гуси и куры. Чтобы вырастить корма, арендуют 30 гектаров земли.

Фото: Майя ЕРШОВА

Поэтому и подарок Александр Усс привез в тему - пресс-подборщик для заготовки кормов. Трактор в хозяйстве есть, а на другую технику уже не хватает. Заготавливать сено Поповым вручную больше не придется. Пресс-подборщик все делает сам, - раз, и тюк готов.

- Дай вам Бог удачи в фермерских делах. Надо на земле укрепляться, а мы будем вам помогать, – сказал Александр Усс.

! Многодетные семьи Красноярского края с пятью и более детьми имеют возможность получить материальную помощь в размере до 70 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства. В 2020 году 111 семей уже получили господдержку на общую сумму порядка 7 млн рублей.

В Иланском Александр Усс приехал на стройплощадку средней школы №41. Школу будут строить с нуля, экспертиза показала, что капитальный ремонт в прежнем здании нецелесообразен и его снесли.

Сейчас уже строится котлован. Новая школа - современное здание с оборудованными кабинетами, лабораториями, библиотекой и видеотекой, рассчитана на 600 учеников. Пока идет стройка, дети будут учиться в других школах, запустят школьный автобус.

- Иланск для меня – особая территория, и судьба этой школы мне особо близка, ведь здесь я учился в 9-10 классах. Мог ли я подумать, что в качестве губернатора буду принимать решение строить на этом месте новую школу! Нормативный срок строительства такого объекта вместе со сносом – три года, но я убежден, что благодаря опыту и темпам работы подрядчика она будет построена максимум за полтора года, – сказал Александр Усс, подводя итоги поездки в Иланский.

! Отметим, в Красноярском крае за последние два года отремонтировано 24 школы. В 2020-2022 годах в регионе построят 15 новых школ.