Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 11 августа 2020 года: 4 новых случая гибели пациентов

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 11 августа 2020 года
Фото: Мария ЛЕНЦ
По данным оперативного штаба на утро 11 августа в Красноярском крае официально зарегистрировано14 446 подтвержденных случаев коронавируса. Из них за последние сутки 127 случаев. Больше всего в Красноярске – 26 и в Ачинске – 18. Темп прироста за сутки составили – 0,9 %.
Таким образом карта коронавируса выглядит так:
- Красноярск – 7843
- Северо-Енисейский район – 1330
- Норильск – 680
- Ачинск – 634
- Канск – 277
- Березовский район – 219
- Дивногорск – 217
- Емельяновский район – 198
- Назарово – 195
- Минусинск – 194
- Лесосибирск – 183
- Шарыпово – 180
- Богучанский район – 146
- Уярский район – 132
- Мотыгинский район – 119
- Туруханский район – 119
- Сосновоборск – 104
- Шарыповский р-н – 99
- Ачинский район – 93
- Курагинский район – 80
- Канский район – 73
- Ужурский район – 71
- Большемуртинский район – 69
- Ирбейский район – 68
- Енисейск – 63
- Дудинка – 59
- Иланский р-н – 57
- Боготольский район – 55
- Балахтинский район – 53
- Назаровский район – 52
- Енисейский район – 50
- Кежемский район – 50
- Минусинский район – 46
- Краснотуранский район –42
- Бородино – 40
- Нижнеингашский район – 41
- Манский район – 39
- ЭМР – 39
- Шушенский район – 37
- Рыбинский район – 36
- Козульский район – 35
- Новоселовский район – 30
- Ермаковский район – 28
- Абанский район – 27
- Идринский район – 27
- Партизанский район – 26
- Саянский район – 25
- Сухобузимский район –25
- Дзержинский район – 25
- Большеулуйский район – 22
- Каратузский район – 21
- Казачинский район – 15
- Тюхтетский район – 13
- пгт. Солнечный – 11
- Бирилюсский район – 10
- Пировский район – 8
- Тасеевский район – 7
- пгт Кедровый – 6
- Игарка – 3
Всего с начала эпидемии в Красноярском крае выздоровели 12 141 человек, за последние сутки 24. По количеству погибших – 365 человек, за минувшие сутки 4 человека.
Проведено тестов на коронавирус всего 683 370, из них за последние сутки 4972. Под медицинским наблюдением находятся 3107 человек, плюс 229 новых за сутки. Снято с наблюдения за последние сутки – 275 человек.
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