Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 11 августа 2020 года: 4 новых случая гибели пациентов

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 11 августа 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 11 августа в Красноярском крае официально зарегистрировано14 446 подтвержденных случаев коронавируса. Из них за последние сутки 127 случаев. Больше всего в Красноярске – 26 и в Ачинске – 18. Темп прироста за сутки составили – 0,9 %.

Таким образом карта коронавируса выглядит так:

- Красноярск – 7843

- Северо-Енисейский район – 1330

- Норильск – 680

- Ачинск – 634

- Канск – 277

- Березовский район – 219

- Дивногорск – 217

- Емельяновский район – 198

- Назарово – 195

- Минусинск – 194

- Лесосибирск – 183

- Шарыпово – 180

- Богучанский район – 146

- Уярский район – 132

- Мотыгинский район – 119

- Туруханский район – 119

- Сосновоборск – 104

- Шарыповский р-н – 99

- Ачинский район – 93

- Курагинский район – 80

- Канский район – 73

- Ужурский район – 71

- Большемуртинский район – 69

- Ирбейский район – 68

- Енисейск – 63

- Дудинка – 59

- Иланский р-н – 57

- Боготольский район – 55

- Балахтинский район – 53

- Назаровский район – 52

- Енисейский район – 50

- Кежемский район – 50

- Минусинский район – 46

- Краснотуранский район –42

- Бородино – 40

- Нижнеингашский район – 41

- Манский район – 39

- ЭМР – 39

- Шушенский район – 37

- Рыбинский район – 36

- Козульский район – 35

- Новоселовский район – 30

- Ермаковский район – 28

- Абанский район – 27

- Идринский район – 27

- Партизанский район – 26

- Саянский район – 25

- Сухобузимский район –25

- Дзержинский район – 25

- Большеулуйский район – 22

- Каратузский район – 21

- Казачинский район – 15

- Тюхтетский район – 13

- пгт. Солнечный – 11

- Бирилюсский район – 10

- Пировский район – 8

- Тасеевский район – 7

- пгт Кедровый – 6

- Игарка – 3

Всего с начала эпидемии в Красноярском крае выздоровели 12 141 человек, за последние сутки 24. По количеству погибших – 365 человек, за минувшие сутки 4 человека.

Проведено тестов на коронавирус всего 683 370, из них за последние сутки 4972. Под медицинским наблюдением находятся 3107 человек, плюс 229 новых за сутки. Снято с наблюдения за последние сутки – 275 человек.

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