Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 10 августа: заразились 127 человек, четверо умерли

Еще четыре человека не смогли побороть коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 14.00 часов 10 августа в Красноярском крае 14 446 подтвержденных диагнозов COVID-19 (+127 за сутки). В краевом центре – 26 новых случаев заражения. Выздоровели 12 141 пациентов (+24 за сутки). Умерли 365 человек (+4 за сутки).

Сохраняется прежний темп прироста за сутки – 0,9 процента. На сегодняшний день проведено тестов на коронавирус всего 683 370, из них за последние сутки 4972.

Под наблюдением находятся 3107 человек (+229 за сутки, снято с наблюдения 275 человек).

Распространение по городам и районам края Фото: оперштаб Красноярского края

Напоминаем, что Красноярский край находится на 2 этапе снятия ограничений. Это означает, что возобновляется работа детских садов. Но их открытие будет постепенным. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, поэтапный ввод связан с необходимостью проведения дополнительных профилактических мер, санитарной обработкой зданий, а также с заказом продуктов питания.

На сегодняшний момент в краевом центре работает 51 дошкольное учреждение, в том числе 50 дежурных садов. В 28 детских садах еще продолжаются ремонтные работы, они останутся пока закрытыми. На этот период родителям предложат места в других садах.

Детям, посещающим дежурные группы, анализы сдавать не нужно Фото: Мария ЛЕНЦ

У родителей детей, которые не посещали дежурные группы, сейчас главная задача - пройти медицинский осмотр. Необходимо сдать анализы на энтеробиоз, анализ кала на яйца глист. В поликлиниках организована запись детей на указанные обследования.