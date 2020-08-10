Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 10 августа 2020 года: заработают детские сады и фанпарк «Бобровый лог»

Начинает работать детские сады Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным специалистов Роспотребнадзора на утро 10 августа 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заразившихся - 14 319 человек. Всего с момента начала эпидемии скончался 361 пациент (за сутки +3).

Выздоровели 12 117 человек (за последние сутки + 23). Суточный темп прироста заболеваемости 0,9 процента. На 100 тысяч населения показатель заболеваемости - 498,2. Под наблюдением находятся 3 153 человека (+267). Их состояние отслеживают в домашних условиях. Снято с медицинского наблюдения 27 629 жителей (за сутки +240).

Зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Фото: Мария ЛЕНЦ

Напоминаем, что Красноярский край переходит к следующему этапу снятия ограничений. С сегодняшнего дня, 10 августа, заработают детские сады.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, родителям детей, которые не посещали дежурные группы, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Для возвращения в детский сад необходимо обследование на энтеробиоз и справка о здоровье и отсутствии контактов с инфекционными больными.

Для этих целей в детских поликлиниках организована работа в особом режиме – только по предварительной записи. Для регулирования потока пациентов будут выделены дополнительные специалисты.

- Записалась через интернет к врачу на субботу, - рассказала Ирина, мама воспитанницы детского сада. – Спокойно пришли, нам выдали направление, сдали анализы. Никаких очередей и переполненных коридоров не было. Что приятно удивило. Через пару дней заберем справку и пойдем в садик.

Тем временем и фанпарк «Бобровый лог» тоже возобновляет работу, но с соблюдением всех рекомендаций по профилактике COVID-19. На территории комплекса организуют работу так, чтобы соблюдалась социальная дистанция. В местах общественного пользования, а также при посадке на канатную дорогу, гостей попросят надеть маски и обработать руки из санитайзера. Кресла подъемника, поручни и рабочие поверхности будут обрабатывать дезинфектантом ежедневно каждые два часа. Ежедневно перед открытием комплекса сотрудникам предстоит измерить температуру.

С 11 августа посетители смогут:

- проехать по канатной дороге;

- посетить аттракцион «Родельбан» и универсальный спортзал;

- посидеть на летней террасе ресторана «Хозяин тайги», кафе «Хаски» и бара «Вибрам».

Аттракцион «Зипрайдер» начнет принимать посетителей в пятницу, 14 августа.