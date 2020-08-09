Под венец из «красной зоны»: врач-пульмонолог вышла замуж после 4 месяцев работы с ковидными больными

Молодожены приехали в 20-ю больницу, разделить праздник с коллегами Надежды Фото: Ирина Скуднова, пресс-служба 20-й больницы имени Берзона

Пульмонолог Надежда Федорова в 20-й больнице имени Берзона в Красноярске работает уже три года - молодой перспективный специалист. Полгода назад Надежда и ее жених Георгий после красивого периода ухаживаний решили пожениться - наметили свадьбу на июль. Но не все, к сожалению, можно запланировать - в мире грянула пандемия коронавируса. И Надежда, как и многие другие врачи, отправилась в апреле на передовую, в «красную зону» инфекционного госпиталя, который развернули на базе больницы, - спасать людей от смертельно опасного вируса. Коллеги Нади говорят: пришла одной из первых. Потому что врач, потому что была нужна пациентам.

Любой медик понимает, насколько это большой риск. Конечно, с женихом советовались, решали. Георгий поддержал выбор любимой - тоже понимал, что сейчас Надежда нужна больше коллегам и пациентам. Но, конечно, переживал. А дальше потянулись долгие месяцы без нее - никаких свиданий, только звонки и короткие СМС. Общались, как и все: «Как ты?», «Держимся. Скучаю».

Надежда за периметром и после него Фото: Ирина Скуднова, пресс-служба 20-й больницы имени Берзона

К счастью, эпидемия пошла на убыль. И откладывать свадьбу не пришлось. После 4 месяцев в госпитале молодые, наконец-то, сыграли свадьбу. Конечно, Надежда не могла не разделить радость с коллегами, поэтому после регистрации они с Георгием заехали к ней на работу.

Коллеги вышли поздравлять молодоженов на крыльцо с хлопушками Фото: Ирина Скуднова, пресс-служба 20-й больницы имени Берзона

- Какая невеста у нас красивая! Лучшая, - порадовались за надежду врачи, которые специально на несколько минут вышли на крыльцо, чтобы поздравить ее.

- Чтобы на работу так всегда приходила! - пошутил кто-то из коллег.

Конечно же, были добрые пожелания молодой семье, хлопушки и шарики, много смеха. Так и вышло, что Надежде удалось и врачебный долг выполнить, и замуж выйти - как говорится, тютелька в тютельку все сложилось. Это определенно к счастью.