Коронавирус в Красноярске, последние новости на 9 августа 2020: заразились 128 человек, умерли 5

За сутки заболели 128 человек

По данным оперштаба по противодействию коронавирусу в Красноярском крае на утро, 9 августа, в регионе зарегистрировано 128 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Общее количество достигло 14 190 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. В течение последних четырех дней суточный темп прироста заболевших - менее 1 процента. По данным на утро воскресенья, 9 августа он составляет 0,9 процента.

По данным регионального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения края составил 493,7. Врачи наблюдают за состоянием заболевших на дому - таких в регионе 3 096 человек. За сутки количество увеличилось на 256 пациентов. Сняли за последние сутки с медицинского наблюдения 340 человек, а всего с начала пандемии - 27 389 пациентов.

Специалисты протестировали на коронавирус 671 081 жителей Красноярского края, за минувшие сутки выполнено 6 704 теста.

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