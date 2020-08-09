Погода в Красноярске с 10 по 15 августа: рабочая неделя будет теплой, но дождливой

Синоптики обещают 3 дня дождей Фото: Мария ЛЕНЦ

Ближайшая рабочая неделя, по данным Гидрометцентра, в Красноярске будет дождливой и пасмурной. Правда, понедельник и вторник (10 и 11 августа) будут теплыми. В остальные дни вплоть до субботы включительно желательно на работу прихватить с собой зонтик. Итак, какая погода ожидает красноярцев с 10 по 15 августа.

В понедельник, 10 августа, и во вторник будет тепло - до плюс 27 градусов днем, по ночам - до плюс 13. Переменная облачность, без осадков. Дожди придут в город со среды, 12 августа. Поначалу - небольшие. По информации синоптиков, в среду ожидается облачность и кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночь среды также будет теплой - до плюс 14 градусов.

В четверг дожди усилятся, температура начнет падать. Ночь 13 августа будет облачной с прояснениями и небольшим дождиком - до плюс 16 градусов, днем дождь, воздух прогреется до 24 градусов. Осадки метеорологи обещают на уровне 5,1 миллиметров. Пятница будет дождливой - до 23 градусов тепла. А вот суббота, 15 августа, будет облачной, но дождей метеорологи не ждут - днем до 21 градуса тепла.