Коронавирус в Красноярске, последние новости на 8 августа 2020: в Ачинске открыли лабораторию, где будут проводить исследования на Covid-19

В больницах края продолжается оснащение необходимым оборудованием. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 7 августа 2020 года, количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае достигло 14 062 человек, в том числе за минувшие сутки диагноз подтвердили у 126. Темп прироста составил 0,9%.

За весь период пандемии врачи вылечили 12 056 (+49 в сутки). Спасти не удалось 353 (+5 в сутки). Сейчас под наблюдением находятся 3 180 пациента (+239 новых в сутки), снято с контроля за день – 430.

Между тем, медики говорят о второй волне эпидемии коронавируса. По словам министра здравоохранения края Бориса Немика, вторая волна пандемии в Красноярске и крае может начаться осенью. Тогда при необходимости будут развернуты резервные госпитали.

А с 10 августа в Ачинске открывается лаборатория, где будут проводить исследования на Covid-19. Она будет работать на базе филиала краевого Центра профилактики и борьбы со СПИД.

Мощность лаборатории – 250 проб за сутки. В дальнейшем здесь смогут проводить до 400 исследований.

В новой лаборатории прием проб на Covid-19 начнется с 10 августа.