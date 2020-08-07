Открытие детских садов в Красноярске с 10 августа 2020: какие справки нужны, чтобы вернуться в группы

Красноярцам рассказали, какие справки нужно предоставить, чтобы ребенок смог посещать детский сад после послабления ограничений из-за коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам рассказали, какие справки нужно предоставить, чтобы ребенок смог посещать детский сад после послабления ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

Напомним, наш регион переходит на второй этап снятия ограничений по COVID. С 10 августа родители могут снова вести своих малышей в детские сады. Но что для этого требуется?

Если ваш ребенок не посещал дежурную группу, надо обратиться в поликлинику по месту жительства для обследования. Там ему дадут справку о состоянии здоровья и отсутствии общения с больными COVID.

КОНКРЕТНО

Чтобы обследовать детей, в поликлиниках организуют работу в особом режиме – исключительно по предварительной записи. Для того, чтобы отрегулировать прием пациентов, в медучреждениях выделят дополнительных специалистов и время (определенные дни и часы).

Ситуацию контролирует министерство. Главврачам поручено обеспечить доступность записи и организовать быстрый прием детей.