Снятие ограничений из-за коронавируса в Красноярске 2020: когда заработают детские сады, спортивные залы и бассейны

Снова открываются детские сады, школы, техникумы и колледжи. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дождались: с 10 августа Красноярский край переходит ко второму этапу ослабления ограничений по коронавирусу. Снова открываются детские сады, школы, техникумы и колледжи, а также кружки, секции, такой указ подписал глава региона Александр Усс – на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

Кроме того, разрешение работать получили магазины, торгующие непродовольственными товарами. При условии, если площадь торговых точек до 800 квадратных метров и они имеют отдельный вход. Правда, расстояние между посетителями должно быть серьезное: один человек на четыре квадратных метра.

Также возобновят работу музеи и библиотеки, спортзалы и фитнес-центры, бассейны, бани и сауны. Что касается объектов физкультуры и спорта, на занятия одновременно будут допускать не больше 20 человек. А общая загрузка клубов не должна быть выше 50%.

Вернуться к тренировкам разрешено воспитанникам спортивных школ и академий. Можно проводить и соревнования, даже футбольные матчи профессиональных клубов. Одно «но»: без зрителей.

ВАЖНО

Тем не менее жителям необходимо строго соблюдать дистанцию и масочный режим в общественных местах. Для ряда организаций ограничительные меры продлят до 6 сентября.