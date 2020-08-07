Коронавирус в Красноярске, последние новости на 7 августа 2020: осенью в крае ожидается вторая волна COVID

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 7 августа 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 7 августа 2020 года, количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае достигло 13 936 человек, в том числе за минувшие сутки диагноз подтвердили у 129. Темп прироста составил 0,9%.

За весь период пандемии врачи вылечили 12 007 (+73 в сутки). Спасти не удалось 348 (+3 в сутки). Сейчас под наблюдение находятся 3 371 пациента (+216 новых в сутки), снято с контроля за день – 239.

Напомним, на данный момент край на первом этапе снятия ограничений. Для перехода на следующий коэффициент распространения COVID не должен быть выше 0,8, это требование Роспотребнадзора. Открыть детсады и школы, торговые и фитнес-центры можно будет только на следующих этапах снятия ограничений.

Между тем, медики говорят о второй волне эпидемии коронавируса. На днях министр здравоохранения края Борис Немик в ходе встречи с коллективом бывшего инфекционного госпиталя на Кутузова озвучил такие данные:

- Мы предполагали, что эпидемия будет длиться примерно 300 дней, сейчас мы уже чуть перешагнули за половину. К февралю, думаю, ситуация должна нормализоваться.

По словам министра, вторая волна пандемии в Красноярске и крае может начаться осенью. Тогда при необходимости будут развернуты резервные госпитали. А пока лечить больных с COVID базовые медучреждения: БСМП, краевая и 20-я больницы.