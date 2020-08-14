Спецоперация длиной в 8 часов: красноярец глиняной свистулькой приманил сбежавшего попугая

Попугай решил вырваться на свободу Фото: соцсети

Повторить подвиг сбежавшего Кеши из мультфильма «Возвращение блудного попугая» решил красноярский последователь. Только зовут его Игорь - попугай корелла трех месяцев от роду. Живет он в любящей семье Вильчевских в одном из домов на улице Мичурина. Но как только появился шанс ускользнуть на свободу, он им воспользовался. Спецоперация по возвращению блудного Игорька обернулась настоящим приключением с погоней, расследованием и интригой.

Александр Вильчевский на своей страничке в facebook написал как все это происходило. Публикуем его рассказ полностью:

«Сегодня в шесть утра наш многоквартирный дом был взбудоражен двумя подозрительными личностями, которые ходили вокруг него и извлекали из свистульки в виде птички не особо приятные звуки. Личности были с заспаными мордами и выкрикивали не особо распространенное нынче имя - Игорь. Муж и жена, ну, то есть мы.

Короче, просыпаюсь сегодня в шесть, иду умываться и в открытую дверь ванной краем глаза замечаю, как в нашу спальню с важным видом прошествовал Игорь. Поскольку я забыл закрыть туда дверь и знал, чем это чревато, пошел за ним, но увидел лишь, как он с радостным воплем вылетает в окно. Радостный крик смешался с горестным проснувшейся Екатерины. Ничего хорошего это для него не предвещало.

Любимая свистулька Игорька Фото: соцсети

Выбегаем на улицу, в утренней тишине над нашей десятиэтажкой кружит стая ласточек и один попугай. Идиллия, одним словом. Улетели за дом. Пока мы обходили, естественно, потеряли его из виду. В этот момент начались хождения вокруг дома с его любимой свистулькой, на которую он хорошо откликается.

Проходит чуть больше часа, и я к своему стыду, сдаюсь и уезжаю на работу. Сдаюсь я, но не Екатерина. Звонит через полтора часа и сообщает, что нашла его на соседнем доме, на карнизе девятого этажа.

Приезжаю домой, стоим внизу, чешем репу, как спасать Игореху. Начинается проливной дождь. Катя поднимается в квартиру на девятый этаж, мы с сыном смотрим снизу, как бы опять не удрал наш балбес.

Сейчас Игорь уже дома Фото: соцсети

Птица-то хоть и ручная, но на призывы вернуться в дом полный любви, тепла и вкусной еды не поддается. А принудительно спустить его с чердачного карниза нет никакой возможности.

Проходит минут пятнадцать, Игорь понимает, что засиделся и решает сменить место дислокации. Наблюдаем, как он перелетает через улицу Волгоградскую, делает круг над детским садом и цепляется за балкон пятого этажа близстоящей хрущевки.

В квартире живет бабулька, которая хоть и не сразу, но пускает нас в квартиру, а затем и на балкон. Попка к тому времени перебирается на его крышу и снова оказывается в зоне недосягаемости.

Мне удается попасть на чердак, а затем на крышу дома. Но неблагодарное пернатое, заслышав шум, перелетает на балкон пятого этажа. Но уже соседнего подъезда. Сидит на подставке для цветов. Выйди на балкон, открой окно, протяни руку и бери. Ага!

В квартире уже долгое время никто не живет, а на окне бумажные листы с номером телефона. Звоним - риелтор. Объясняем ситуацию - звонит хозяйке. Хозяйка в Маганске, но ключи есть у риелтора. Риелтор в Ветлужанке.

Попугай уже дома - сытый и довольный Фото соцсети

Так-то, 35 минут туда, 35 обратно. Оставляем мокрую насквозь женщину с задранной головой возле дома, сами мчим на Стасовой. Игореха спит.

Хорошая женщина риелтор Галина отдает нам под честное слово ключи (с согласия хозяйки квартиры, конечно). Приезжаем на район, птица проснулась, вертит башкой, смотрит, куда бы еще сквозануть. Поднимаемся в квартиру, открываем окно - сидит голубчик. На увещевания не реагирует, приходится применять силу. Ишь, свободу почуял! Сидит в тюрьме наказанный, но сытый».

Спецоперация по спасению попугая продолжалась с 6 утра до 14 часов. Его хозяева в итоге отметили, что живут среди отзывчивых людей. Их пустили в четыре квартиры незнакомые люди, а от одной, хоть и пустой, дали ключи. Были и негативные наблюдения: в пятиэтажке открыты все подъездные двери и первый же попавшийся выход на чердак.

И ведь оказывается, попугаи еще те бегуны и любители острых ощущений. Пользователи соцсетей вспомнили пару таких историй:

«Хорошо, что все закончилось успешно. Мы в своё время так и не нашли своего такого же бандита».

«У меня в детстве тоже был попугай, любила его записывать на магнитофон когда чирикал, как то решила на улицу с ним выйти, дно клетки выдвинулось случайно когда несла на прогулку, и он улетел… Несколько дней подряд включала на всю громкость у отца в машине магнитофон с его чириканьем, ездили искали его. Не нашли».

«У нас улетела парочка попугаев, мы их по всем соседним чердакам ловили. Не получилось. Пришлось купить новых и сказали ребенку, что те вернулись».