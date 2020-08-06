«Нагнетал упадническое настроение»: житель Красноярского края заплатит штраф в 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Есть официальная информация и не нужно выдумывать свою - это грозит как минимум штрафом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Железногорска разместил в социальных сетях, на своей странице в «Одноклассниках», данные о том, что по городу стремительно распространяется COVID-19, а один человек уже умер от инфекции. Хотя на тот момент летальных случаев не было.

Мужчина позже удалил эту информацию, но от наказания это не спасло.

Мировой суд определил, что «информация могла способствовать нагнетанию упаднических настроений у населения и создавала угрозу массового нарушения общественного порядка». Мужчина не явился в суд, но это не спасло от наказания, дело рассмотрели без него. И определили наказание по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации): штраф в размере 30 тысяч рублей, который он должен уплатить в течение 60 дней.

Напомним, первое уголовное дело о фейке про коронавирус в России возбудили в начале апреля. А вся официальная информация о ситуации в стране, мире и регионах доступна на нескольких официальных сайтах и группах в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фейки о коронавирусе: зараженных «отстреливают», въезды в города «закрывают бетонными блоками»

В социальных сетях и мессенджерах на фоне разгула коронавируса царит своя эпидемия – фейковая. В лентах то и дело всплывает «достоверная информация от знакомого врача, чиновника, знающего человека» о ситуации в том или ином городе. (Подробности)

В Самаре депутата оштрафовали на 45 тысяч за фейк о коронавирусе

В суде Самары после 6 часов судебного разбирательства депутата губернской думы Михаила Матвеева признали виновным в распространении заведомо ложной информации о ситуации с коронавирусом в Самарской области. (Подробности)