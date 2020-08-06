Коронавирус в Красноярске, последние новости на 6 августа 2020 года: больных коронавирусом лечат в трех больницах Красноярска

Больницы возвращаются в прежний режим работы, с коронавирусными пациентами работают в трех медучреждениях Красноярска. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 6 августа 2020 года, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае достигло 13 807 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден еще у 127 пациентов. Больше всего заразившихся в Красноярске - 30, а также в Ачинске - 27.

За все время врачи вылечили 11 934 (+30 в сутки). Не удалось спасти 345 (+4 в сутки).

Темп прироста за сутки – 0,9 процента. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 647 274, в том числе за последние сутки - 6985.

Под наблюдением 3394 человека (+216 новых за сутки, снято с наблюдения - 238).

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что на сегодняшний день регион находится на первом этапе снятия ограничений. Согласно требованиям Роспотребнадзора, для перехода к следующему этапу снятия ограничений коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8, запас свободного коечного фонда должен быть не менее 50 процентов.

Тем временем, министр здравоохранения Борис Немик встретился с коллективом бывшего инфекционного госпиталя на Кутузова. Он работал с 7 мая по 17 июля, за 10 недель работы здесь вылечили и выписали 242 пациента. Министр поблагодарил медиков за работу.

- Мы предполагали, что эпидемия будет длиться примерно 300 дней, сейчас мы уже чуть перешагнули за половину. К февралю, думаю, ситуация должна нормализоваться. Мы задействовали все наши ресурсы, первую волну прошли и справились довольно неплохо.

Он также отметил, что вторая волна эпидемии коронавируса в Красноярском крае ожидается осенью, и тогда, возможно, потребуется вновь разворачивать резервные госпитали. Однако пока они будут находиться в режиме готовности и лечить профильных пациентов. Лечением больных с коронавирусом продолжат заниматься базовые госпитали - БСМП, Краевая клиническая и 20-ая больницы.