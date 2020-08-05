Возрожденной Красноярской епархии — 30 лет

Красноярская епархия Русской Православной Церкви, выделенная из состава Новосибирско-Барнаульской епархии, была образована постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода 20 июля 1990 года.

Воссоздание Красноярской епархии (из которой в июне 1993 года будет выделена Кемеровская и Новокузнецкая, а в июле 1995 года — Абаканская и Кызылская епархии) стало важнейшим событием новейшей православной истории Приенисейской Сибири.

И первым после 1944 года архиереем, сменившим на этом посту святителя Луку (Войно-Ясенецкого), стал архиепископ Антоний. На тот момент после отъезда из Красноярска на тамбовскую кафедру в январе 1944 года святителя Луки прошло почти полвека.

По примеру своих дореволюционных предшественников, в первые же месяцы пребывания на кафедре епископ Антоний объехал всю вверенную ему территорию.

Задач было много: создание приходов и монастырей, восстановление разрушенных храмов и строительство новых, возвращение церкви храмовых зданий. Все это было непросто. Достаточно вспомнить, каким трудным было возвращение Архиерейского дома – процесс продолжался около девяти лет, больше десяти лет шла реставрация. Любые виды работ приходилось долго согласовывать, хотя здания храмов ранее были доведены практически до полного разрушения, и никого это ужасающее состояние памятников архитектуры не волновало.

Не хватало средств, опыта, священников, возрождение православия держалось на истинно верующих.

А 6 октября 2011 года образована Красноярская митрополия, главой которой стал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, занимающий красноярскую кафедру по сей день.

За эти годы в составе митрополии было выделено, помимо Красноярской, еще четыре епархии: Енисейская, Канская (обе в 2011), Норильская (2014) и Минусинская (2018).

Было - стало

Сейчас в это трудно поверить, но в 1990 году на всей нынешней территории Красноярского края действовало 11 храмов (все, кроме одного, открыты в 1945—1946 гг.), еще 2 храма было на территории будущей Абаканской епархии. Для сравнения: В Енисейской епархии накануне революции, к 1916 году, было 639 храмов, молитвенных домов и часовен, действовало не менее 207 церковно-приходских школ – до этих цифр и сейчас все еще далеко.

На сегодняшний день восстановлено или построено более 300 храмов и других молитвенных помещений, действует более 230 приходов и 6 монастырей (3 мужских и 3 женских). Истории возрождения Церкви и духовной жизни в Красноярском крае посвящены историко-публицистические очерки Геннадия Малашина «Красноярская (Енисейская) епархия РПЦ: 1861—2011 гг.» - эту книгу можно найти в интернете в полном объеме. Здесь собраны ценнейшие документы, фотографии, опубликованы ранее неизвестные факты и свидетельства очевидцев.

Как в Троице-Сергиевой Лавре

А история православия на Енисее продолжается: ежегодно строятся новые храмы, создаются новые приходы. В 2016 году в Красноярске открыт первый на территории края Культурно-исторический центр «Успенский» на территории Успенского мужского монастыря, таким образом произошло объединение религиозного и светского учреждений.

Летом этого года на звоннице красноярского Успенского монастыря установили часы с курантами, их дизайн повторяет старинные часы на колокольне Свято-Троицкой Сергиевой лавры, каждый час куранты играют ту же мелодию. Четыре циферблата сделаны из алюминия с напылением краски, что делает их очень легкими и долговечными. На циферблатах используются разные цифры: на одном — арабские, на другом — церковно-славянские, на двух — римские.

Вторым объектом по образу и подобию Свято-Троицкой Сергиевой лавры стала водосвятная часовня, построенная по совместному проекту двух архитекторов — штатного священника Знаменского храма города Дивногорска иерея Аркадия Власова и руководителя службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края Константина Шумова. В ее центре находится чаша с освященным крестом. Здание оснащено датчиками движения, и когда человек подходит к чаше, из креста начинает истекать вода.

— Часовня построена по образцу той, что находится в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В теплое время года и в часы, когда открыты двери монастыря, каждый желающий может прийти и набрать воды — например, для приготовления пищи или чтобы утолить жажду, — рассказал наместник Успенской обители игумен Иннокентий (Нилов).

Этим летом также завершается реставрация Летнего дома архиерея в Успенском, архитектурного памятника XIX века.

Уже готовы внешний облик объекта и благоустройство. В конце августа в отреставрированном здании откроется выставка «Православие в Сибири» — в двух залах будут представлены все этапы истории православия нашего региона. Посетители смогут увидеть исторические экспонаты из музеев и коллекций, уникальные архивные материалы.

Ключевой частью экспозиции станет история этого дома и места, в котором он находится, — с древних времен до наших дней.

В планах следующего года — три отдельных интерактивных экспозиции на втором этаже здания: монашеская келья, крестьянская изба, купеческий быт.

А в это время

В Красноярске отреставрируют Покровскую церковь

Храм был построен в 1795 году в стиле сибирского барокко - это самое старое каменное здание Красноярска!

Здание пережило несколько перестроек и реставрацию в 1970-е, когда было преобразовано в выставочный зал. В 1989 году здание вернули Церкви.

Процесс реставрации будет долгим. Первый этап проектирования должен закончиться к 25 ноября 2020 года, а историко-культурная госэкспертиза должна завершиться к июлю 2021 года. Только проект обойдется более чем в 10 миллионов рублей.