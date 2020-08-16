«Беременная от 10-летнего» семиклассница родила дочку: «Не думала, что вынашивать ребенка так трудно, но я не жалею»»

«Беременная от 10-летнего» семиклассница родила. Фото: соцсети.

Забеременела в 13 и стала звездой соцсетей, история семиклассницы Вики из Железногорска Красноярского края прогремела на всю страну. Ведь отцом будущего ребенка она объявила своего «бойфренда» Сашу, ему всего 10 лет. И только что стало известно: 16 августа Вика родила,

Мама-школьница ждала дочку, даже выбрала для нее имя – Каролина или Милана, окончательно не решила. Но на позднем сроке проговорилась: врачи пол назвать не могут. По словам Вики, не видно из-за пуповины. И вот оказалось, это все-таки девочка.

Рожала в перинатальном центре Красноярска, здесь могут справиться с самыми сложными ситуациями. Викин случай тоже простым не назовешь – ей только 14 лет, сама еще ребенок.

Молодая мама пока не сообщила ни вес, не рост малышки, а также делали ей кесарево или роды были естественными. Обещала обо всем рассказать позже, а пока она отдыхает после родов. Ведь еще ночью ее увезли в родовой зал. Девочка была очень испугана и даже плакала. Но вот сейчас все хорошо. Вика* стала мамой.

Если не Саша, то кто отец?

К слову, о том, как протекает беременность, школьница регулярно отчитывалась в соцсетях. Только в инстаграме у нее 345 тысяч подписчиков, как фанатов, так и хейтеров. Их число выросло в разы после того, как Вика вместе с другом Сашей засветилась на федеральном телешоу. Там и выяснилось: четвероклассник отцом быть не может. Элементарно еще не созрел, пояснили эксперты.

Вика регулярно отчитывалась в соцсетях, как протекает ее беременность. Фото: соцсети.

Тем не менее Вика не тушевалась, активно раскручивала свою страницу, интригуя подписчиков предложениями вроде: «Если пост наберет пять тысяч лайков, покажу УЗИ своего зайчика!».

Неплохо зарабатывала на рекламе. А упреки хейтеров парировала просто: «Коплю деньги на приданое малышу. Вопросы еще есть?». И скоро они отпали, потому что Вика не скрывала: о деньгах ей думать приходится. Мама больна, у нее четвертая стадия рака, после химиотерапии весит 40 килограммов. Отчим тянет на себе всю семью – с тремя детьми, а это тяжело.

«Зачем тебе ребенок, - поражались некоторые подписчицы Вики. – Как ты его будешь растить, не проще ли решить все разом?».

Все это время рядом с ней друг Саша. Фото: соцсети.

К тому времени все уже знали: будущий малыш не от Саши, как уверяла сначала Вика. А на вопросы, кто же отец, отмахивалась: «Какая разница? Все равно будем воспитывать его вместе с Сашей, он готов помогать». Меж тем фолловеры перебирали варианты: знакомый парень, взрослый мужчина, а, может быть, даже отчим?

В какой-то момент Вика не выдержала. И опубликовала целый пост-откровение, закрыв к нему комментарии: «Больно читать». Она призналась: на самом деле с Сашей у них все серьезно. Но отец ребенка и вправду не он – было изнасилование. Это 15-летний подросток, старшеклассник, спортсмен. Сначала не давал ей прохода, шантажировал, а потом подкараулил в подъезде. Так все и случилось.

«Не осуждай, когда не знаешь!»

Когда Вика поняла, что ждет ребенка, перепугалась страшно. От растерянности назвала отцом Сашу. Не знала, у кого попросить помощи, стыдилась. А после открыла родным все, как есть.

Они дружат больше полутора лет. Фото: соцсети.

Подростка, на которого она указала, задержали, отправили под домашний арест. Собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск» рассказывал: парень признал вину, раскаялся. Но сейчас появились другие данные: от прежних слов он отказался, уверяет, что не при чем.

Впрочем, чтобы его обвинить, нужны веские основания, данные экспертизы. А ее можно сделать только после того, как родился ребенок. То есть довольно скоро.

Вика признавалась: рожать ей страшно. Фото: соцсети.

«Почему я оставила ребенка? – Вика объяснила все еще до родов. - Потому что это человек, и разве он виноват в том, что он появился при таких обстоятельствах?! Я очень люблю детей, поэтому вряд ли бы простила себе аборт в будущем. Я уверена, что винила бы себя за это очень долго. Я пыталась не думать о том ужасном случае, который перевернул всю мою жизнь. Но со временем свыклась и приняла то, что Саша будет отцом, хоть и не биологическим. Да и тем более я боялась, что не смогла бы больше забеременеть. Я понимаю, что мне всего четырнадцать лет и о материнстве в этом возрасте сложно говорить, многие говорят, что я вообще забью на ребенка. Но вы даже не знаете меня, какая я в жизни… Я не отношусь к тем подросткам, которые курят, пьют или что-нибудь употребляют. Не осуждай, когда не знаешь!».

С ребенком посидит мама

Вика утверждает: беременность сделала ее другим человеком: «Раньше мое поведение было ужасным: часто материлась, хамила. Хотела умереть, резала руки. И, несмотря на это была ударницей в школе. Сейчас стала более взрослой и организованной».

Не так давно она поделилась с подписчиками планами на будущее: до 17-18 лет накопит на квартиру или дом, а потом отделится от родителей. (Недавно Вика рассказала подписчикам: начинала с заработка в инстаграме на рекламе от 10 000 рублей, сейчас - от 80 до 350 тысяч, так что обеспечивает себя сама). После получит высшее образование. Еще лет через десять родит второго малыша.

Вика была уверена: у нее родится дочка. Фото: соцсети.

«Если мне пришлось повзрослеть так рано, значит, нужно учиться жить самостоятельно, - рассуждает семиклассница. - О беременности не жалею. Хоть все и получилось из-за такой ужасной ситуации».

А пока она в школе (на учебу вернется в середине ноября) с ребенком будет сидеть мама. Из-за болезни Елена не работает. А после уроков ее подменит Вика. По словам школьницы, малыша оформят на нее, а мама будет его опекуном.

«Когда мне исполнится 16, перепишем на меня, - продолжает Вика. – В графе «отец» тоже пока будет прочерк, если в свои 16 лет Саша согласится, то он. Саша сказал – да. Он любит моего ребенка и будет его папой».

А что же сам четвероклассник? «Не думаю, что мы в скором времени расстанемся, а если даже и расстанемся, я все равно буду навещать ребенка, - клянется он в своем инстаграме. - После беременности Даши, мы стали намного ближе. Вместе ночуем, и наши родители даже теперь дружат. Когда все у нас только начиналось, говорили, что мы и месяца не протянем. Но сеи час уже вместе 1 год и 6 месяцев…»

(*имена детей изменены – по требованию законодательства).

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