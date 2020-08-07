Посветили фонариками и подожгли: в Красноярске ночью двое спалили Lexus

Lexus дотла сожгли на парковке в Красноярске. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

В ночь на 19 июля на улице Тимошенкова неизвестные подожгли белый «Lexus», припаркованный возле дома. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщил собственный источник. 36 -летний хозяин автомобиля даже не представляет, кому он так «насолил». И уже написал заявление в полицию.

В ходе проверки выяснилось, что в доме на Тимошенкова потерпевший живет с 2019 года вместе с женой и полугодовалой дочкой. В сентябре 2018 года мужчина купил новенький автомобиль за 1 380 000 рублей. Иномарка застрахована по полису «ОСАГО» и оборудована охранной системой «Старлайн А91» с обратной связью.

18 июля около 22:30 часов хозяин авто приехал с дачи и припарковал машину во дворе дома. Спокойно пошел домой, ничего подозрительного не заметил. Во втором часу ночи сработала сигнализация. Выглянул на улицу: «Lexus» горит! Выбежал на улицу и увидел, что языки пламени пожирают переднюю часть, где моторный отсек. Соседи сообщили, что вызвали пожарных. Машину оттащили подальше с помощью троса, чтобы огонь не перекинулся на другие машины. За 15 минут пожарные потушили то, что осталось от автомобиля.

«В результате возгорания сгорел моторный отсек автомобиля, передние колеса, лопнуло лобовое стекло, обгорела приборная панель, покрылся копотью салон автомобиля», - рассказал очевидец.

В соцсетях обсуждают, поджог это или случайность. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

Хозяин иномарки просмотрел видеозаписи камер видеонаблюдения, установленные на фасаде соседних домов. Судя по кадрам, в 01:28 часов к его автомобилю подошли двое с фонариками. Посветили на «Lexus» и уже через 5 минут машина пылала.

Нанесенный ущерб – 1 200 000 рублей. Мужчина не понимает, кто мог желать ему зла. Сам он человек не конфликтный, с соседями и коллегами отношения хорошие, никому не должен.

Пожарный дознаватель позже подтвердил, что аварийных режимов работы электропроводки не обнаружено, причиной ЧП стал поджог.

Сейчас поджигателей ищут полицейские. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).