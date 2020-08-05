Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 5 августа 2020 года: за сутки заболели 127, умерли 4

По данным оперативного штаба на 5 августа 2020 года, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае достигло 13 807 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден еще у 127 пациентов. Больше всего заразившихся в Красноярске - 30, а также в Ачинске - 27.

За все время врачи вылечили 11 934 (+30 в сутки). Не удалось спасти 345 (+4 в сутки).

Темп прироста за сутки – 0,9 процента. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 647 274, в том числе за последние сутки - 6985.

Под наблюдением 3394 человека (+216 новых за сутки, снято с наблюдения - 238).

Распространение по городам и районам края Фото: оперштаб Красноярского края

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что на сегодняшний день регион находится на первом этапе снятия ограничений. Согласно требованиям Роспотребнадзора, для перехода к следующему этапу снятия ограничений коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8, запас свободного коечного фонда должен быть не менее 50 процентов.

Открытие детских садов, ТРЦ, ресторанов и фитнес-центров возможно только при переходе к последующим этапам снятия ограничений.

Тем временем, пациенты пишут письма со словами благодарности врачам и медсестрам. Эти послания адресованы медикам 20-й больницы.

«Марина Александровна [Комарова, руководитель пульмонологического стационара], спасибо за ваш труд! Спасибо за то, что благодаря вам живу и дышу. В свете последних событий, переживаю за всех вас, кто стоит на страже здоровья нашего народа. Желаю вам счастья, здоровья и процветания».

«Выражаю свою сердечную благодарность медперсоналу КМКБ №20 им. И.С. Берзона, 4-го терапевтического отделения, где я находилась с 23.06.2020 по 03.07.2020 с подозрением на covid. Спасибо всем сестричкам, братикам, врачам, диагностам, работникам пищеблока, санитарочкам за доброе, чуткое отношение, за человеческую доброту и заботу. Особая признательность лечащему врачу Попову Андрею Сергеевичу, человеку, преданному своему медицинскому долгу! Желаю всем доброго здравия, семейного благополучия, больших успехов в таком нелегком, самоотверженном труде! Преклоняюсь перед людьми в белых халатах!».