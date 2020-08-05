Коронавирус в Красноярске, последние новости на 5 августа 2020: падение уровня заболеваемости COVID-19

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 5 августа 2020 года в Красноярском крае всего 13 680 подтвержденных диагнозов (+130 за сутки). Выздоровели 11 904 пациентов (+56 за сутки). Погибли - 341 (+4 за сутки).

Темп прироста за сутки – 1,0 процент. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 640 289, в том числе за последние сутки - 1321.

Под наблюдением 3416 человек (+214 новых за сутки, снято с наблюдения – 199).

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что регион находится на первом этапе снятия ограничений. Согласно требованиям Роспотребнадзора, для перехода к следующему этапу коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8, запас свободного коечного фонда должен быть не менее 50 процентов. Вопрос перехода к следующему этапу снятия ограничений будет решен на текущей неделе. Повсеместно отмечено снижение уровня заболеваемости COVID-19. Напряженной остается обстановка в отдельных городах: Ачинск, Канск, Норильск и Шарыпово. Но и там ожидается улучшение ситуации.

- Как только показатели нам позволят, мы будем предлагать снять ограничения по работе ряда объектов, - сказал руководитель главный санитарный врач края Дмитрий Горяев. – Это детские сады, школы, библиотеки, музеи, фитнес-центры и другие организации. Показатели этой недели станут решающими для перехода ко второму этапу.

Родители очень ждут открытия детских садовФото: Мария ЛЕНЦ

На втором этапе снятия ограничений смогут возобновить работу отдельные образовательные организации и непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом.

Тем временем поликлиника красноярского Кардиоцентра начала работу в штатном режиме.

- В помещении консультативно-поликлинического отделения пациенты с коронавирусом не находились, но тем не менее, мы провели дезинфекцию и здесь, - сообщил главный врач Валерий Сакович. - Сегодня же взяты пробы из реанимации и отделений стационара, где был, развернут инфекционный госпиталь. Как только придут результаты, мы начнем принимать пациентов для оперативного лечения. Ориентировочно, начнется это 10 августа. Конечно, мы рады вернуться к нашей прежней работе. У нас есть свои, профильные пациенты, которые ждут нашей помощи, и мы готовы ее оказывать.

Поликлиника Кардиоцентра работает в штатном режиме Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

В первый день работы поликлиники врачи приняли 59 пациентов. В обычное время, через отделение проходило, в среднем, около 200 человек.

Добавим, что в клинике действует масочный режим, на входе всем измеряют температуру, следят за соблюдением социальной дистанции. Чтобы избежать большого скопления людей, время приема на одного пациента было увеличено.