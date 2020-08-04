«Красноярская рециклинговая компания» подготовила серию просветительских роликов об обращении с ТКО

Левобережный региональный оператор подготовил анимационные ролики, в которых содержится вся необходимая информация о порядке обращения с мусором любой категории. За что платит потребитель, какие виды услуг обязан предоставить оператор, какой мусор относится к ТКО, а какой – нет?

Герой роликов – Иван Иванович, среднестатистический гражданин, глава среднестатистической семьи. В очередном сюжете он делает ремонт – и получает подробные разъяснения, куда и как он может вынести старую мебель, снятую штукатурку и обои, остатки материалов.