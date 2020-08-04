«Красноярская рециклинговая компания» подготовила серию просветительских роликов об обращении с ТКО
Потребители, оплачивая услуги регионального оператора, часто бывают уверены, что мусоровоз «всё стерпит» и вывезет любые отходы: бытовые, строительные, старую мебель, золу и даже навоз. Однако это далеко не так
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Левобережный региональный оператор подготовил анимационные ролики, в которых содержится вся необходимая информация о порядке обращения с мусором любой категории. За что платит потребитель, какие виды услуг обязан предоставить оператор, какой мусор относится к ТКО, а какой – нет?
Герой роликов – Иван Иванович, среднестатистический гражданин, глава среднестатистической семьи. В очередном сюжете он делает ремонт – и получает подробные разъяснения, куда и как он может вынести старую мебель, снятую штукатурку и обои, остатки материалов.
Что такое ТКО.