Стартовал соревновательный сезон LEGO Education FIRST LEGO League 2020/2021

Сегодня, 4 августа, официально стартует международный соревновательный сезон 2020/2021 направления FIRST LEGO League.

5 августа в 12.00 по московскому времени состоится онлайн-конференция «Старт сезона 2020/2021» для России и Казахстана, на которой будущие участники соревнований узнают все особенности сезона и его этапы.

Тема нового сезона для направления Challenge - «Игра. Перезагрузка», для Discover и Explore – «Игростроители».

В июле, в преддверии начала нового соревновательного сезона, компания LEGO Education объявила о старте продаж в России новых «Комплектов для работы в классе» для организации занятий по программам FIRST LEGO League в детских садах, школах и центрах детского развития. Комплексное предложение для работы в классе состоит из конструкторов LEGO Education и материалов FIRST LEGO League, включая учебно-методические материалы, призовой фонд для соревнований в классе или группе детского сада и необходимые ресурсы для обучения педагогического состава.

Ключевой частью Комплектов являются 144-часовые полноценные учебные курсы.

Сопроводительные методические материалы содержат необходимую информацию по организации состязаний между детскими командами в классе или школе и открывают возможности для вовлечения детей в локальные, региональные, национальные и международные соревнования FIRST LEGO League.

Узнать больше о новых «Комплектах для работы в классе FIRST® LEGO® League» вы сможете здесь: http://future-engineers.ru/classpack