2020-08-04T13:34:00+03:00
Общество

В Красноярске с начала года по недосмотру владельцев сгорело 30 автомобилей

Причина – внезапное возгорание из-за нарушений правил безопасности
Полина КУЗНЕЦОВА
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Пожар в автомобиле может возникнуть из-за нарушения простых правил пожарной безопасности.Пожар в автомобиле может возникнуть из-за нарушения простых правил пожарной безопасности.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Уходя, гасите свет, отключайте газ, проверяйте утюг… Эти противопожарные правила уже усвоили все. Но сейчас многие из нас большую часть времени проводят в автомобиле – в разъездах по работе или домашним делам, путешествиях. Как сделать поездку безопасной?

Внимание и уход

За 2020 год в Красноярске уже сгорело 55 машин: из-за умышленного поджога 25 машин, а из-за неисправной электропроводки и топливной системы – 30.

По статистике, чаще всего пожар в автомобиле возникает из-за нарушения простых правил пожарной безопасности, халатного отношения к системам электрооборудования и питания автомобиля или непрофессионального вмешательства в них.

На первом месте в зоне риска двигатель автомобиля, реже возгорание происходит в салоне или в элементах ходовой части от трения.

- Правильная эксплуатация, тщательный уход и просто внимательное отношение к своему автомобилю помогут избежать неприятных, а то и трагических ситуаций, - подчеркнули в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Красноярску. – Поэтому стоит обратить внимание не только на регулярную техническую проверку машины, но и ее пожарную безопасность.

Советы автомобилистам

- Вовремя проходите техническое обслуживание.

- Сигнализацию, магнитолу, предпусковой подогреватель двигателя устанавливайте только специализированных центрах.

- Если ваша машина ездит на газе, периодически проходите ТО в специализированной мастерской. При появлении запаха немедленно обращайтесь к специалисту.

- Всегда держите в салоне автомобиля огнетушитель и периодически проверяйте срок его годности.

- Следите за исправностью электрооборудования, герметичностью и исправностью топливной аппаратуры двигателя.

- Старайтесь не держать легко воспламеняемые предметы в моторном отсеке. Перевозите горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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