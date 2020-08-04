Шаг за шагом меняя что-то в своем роботе и в самом себе

«Когда первый раз победили в 2013 году, я думала, что это единственный случай, а потом бац еще раз получилось», — рассказывает Педсовету Лариса Евгеньевна Соловьева, чьи воспитанники неоднократно становились чемпионами мира по робототехнике. Она живет в Миассе (Челябинской области), ведет робототехнику в начальном звене школы № 13 и кружок в ДК «Прометей». Когда-то Ларису Евгеньевну направили на курсы по обучению робототехнике, ей очень понравилось, потому что было новое и прогрессивное, по сравнению со всеми другими программами в то время. Но методики было мало, тогда Соловьева написала свою. Было удивительно, но стали случаться призовые места и победы. Как так получилось?

У нас в глубинке не так много развлечений, поэтому ребята, которые выбирают робототехнику, относятся к занятиям серьезно, и они на самом деле получают удовольствие от процесса. С каждым собранным роботом они приобретают уверенность в себе, а возможность участвовать в соревнованиях повышает их статус в глазах других учеников, ставит перед ними какие-то важные цели, дает шанс увидеть Россию и мир.

Признаюсь, год от года я стала замечать, что дети в 5-11-м классах, меняются в основной своей массе не в лучшую сторону: какие-то потухшие, равнодушные, внимание рассредоточено. Поэтому два года назад пошла на работу именно в начальную школу, чтобы подхлестнуть их, чтобы они чего-то желали, брались и делали. Надеюсь, что при переходе в среднюю школу они заинтересуются программированием и смогут войти в робототехнику на хорошем уровне.

В школе у меня учатся совершенно обычные ученики, да и в клуб приходят все желающие: я не собираю сливки из самых одаренных, учу всех с самого начала.

Что мне нравится в робототехнике — это путь ошибок, можно и нужно ошибаться, делать и переделывать и видеть результат.

Многие на самом деле не готовы к труду и не хотят ничего менять. Они «залюблены», избалованы, им тяжело принять, что не все так на самом деле классно, как им приторно говорят мамы и папы. Шаг за шагом они меняют что-то в своем роботе и в самом себе. Не учитель оценивает успехи, а они сами видят, что получается, а что нет.

LEGO Education — волшебная штука. В школах не особо учат вариативности, а здесь она только приветствуется. C тем же самым набором, как у других, можно перепробовать тысячу комбинаций и сделать нечто уникальное. Акцент на механику в LEGO Education мне кажется особенно важным именно для школьного возраста. Ребенок пишет некрасиво, по математике у него не все пятерки, а здесь у него открыты широкие пути, мозги и руки вместе делают просто чудеса.

Когда робот начинает двигаться по твоей программе, причем ты по-другому сделал, чем говорил учитель, это победа! Ребенок учиться гордиться своими маленькими достижениями, так что на телефоны у него просто времени нет и отнимать их мне не приходится.

Когда меня спрашивают, в чем секрет моей методики, то я думаю, прежде всего в том, что мне самой интересно на уроке, и это передается детям, они увлечены. А еще, конечно, доверие. Своих учеников я стараюсь слышать и не давить. Я даю им определенную свободу, ведь иногда на создание интересной модели может уйти не два часа по стандарту программы, а четыре.

Подготовка к олимпиаде — большая и трудоемкая работа. Но я не стремлюсь быть единственным источником знаний, я всеми руками за самостоятельность детей. Перед соревнованиями каждый ученик сам читает регламент состязаний и критерии оценки. Как они смогут создать лучшую модель, если не знают правил? Дети всегда в процессе, они не пассивные участники. Если о многих вещах известно только учителю, то результат будет не лучшим. То есть моя основная роль — направлять и модерировать процесс.

Я разрешаю детям заниматься и самостоятельно. Такая работа может быть еще лучше и продуктивнее, чем на уроке. В классе, бывает, сделаю замечание за музыку или смех, а когда они работают одни, то делают так, как им комфортнее. Некоторые в клубе даже допоздна остаются. Во время таких индивидуальных занятий дети обязательно записывают и отправляют мне видеоотчеты.

Еще я уделяю время командной работе. В нашем кружке занимаются и четвероклассники, и восьмиклассники в одной группе. Мне важно, что при сильной разнице в возрасте — они одна команда. Старшие с удовольствием помогают младшим.

На прошедшем на днях всероссийском фестивале First LEGO League в Красноярске, наша команда стала лучшей в номинации командная работа — это очень порадовало меня и ребят. Я верю, что сообща можно добиться многого.

Вообще мы работаем сообща и с родителями. Я всегда говорю коллегам — если вы тащите все на себе, результата не ждите. На соревнованиях такие учителя никому не доверяют, нагрузят себя компьютерами и роботами, жалуются на все, в результате выгорают. Если больше трех детей на соревнованиях, всегда со мной едет кто-то из родителей. Они не только помогают организационно, но видят, как непросто участвовать в турнирах, погружаются в процесс и начинают больше уважать своего ребенка и его товарищей. Еще мы все вместе отмечаем праздники. Можно сказать, что у нас сообщество, семья со своими традициями.

Все мои ученики довольно сильно мотивированы. Робототехника дает им возможность попасть в престижный вуз в столичном городе, а потом стать хорошим специалистом. Я слежу за ними, куда они поступили, горжусь ими, они все хорошие люди. Мечтаю, чтобы выпускники, хотя бы онлайн, обучали и вдохновляли моих нынешних ребят.

Мы участвуем в соревнованиях не для того, чтобы победить, хотя победы, это, конечно, приятно. Прежде всего ради образования, личностного роста. Перед турнирами я даю ученикам на удачу шоколадку и говорю «Съешь, когда успешно выступишь на турнире!». Они знают: не важно, сколько баллов наберешь, но ты их набрал и поэтому — молодец.

Результаты учеников Ларисы Соловьевой

2019

Дьёр, Венгрия. 1 место финале Word Robot Olympiad (74 страны участницы 93 команды и только одно первое место) в младшей категории Васильев Илья, Булаев Владимир Немцев Егор.

Орхус, Дания. Word Robot Olympiad FIT 1 место в младшей категории (Васильев Илья, Булаев Владимир), 1 место в средней категории (Гуфранов Роберт, Нелюбин Алексей, Алексеев Алексей) 3 место в категории WeDo (Немцев Егор, Звягинцев Платон)

2017

Сан-Хосе Коста-Рика. 8 место на финале Word Robot Olympiad младшая группа.

2015

Доха, Катар. Три команды вошли в состав сборной РФ для участия в Мировой олимпиаде роботов Word Robot Olympiad. 9 место.

Пекин. Word Robot Olympiad World Adolescent Robot Contest 2 место.

2013

Джакарта Индонезия. 1 место Word Robot Olympiad в младшей группе (Лычагин Никита, Степанов Михаил).

2011

Абу-Даби – ОАЭ. творческая категория Word Robot Olympiad, 9 место в младшей категории.

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