В Красноярске проверили более 3400 домов на готовность к отопительному сезону

Коммунальщики летом промывают внутридомовые трубы и находят в них слабые места: эти процедуры необходимы перед стартом отопительного сезона.

К началу августа работники тепловой инспекции СГК в Красноярске проверили более 3400 домов. Всего до начала отопительного сезона им надо принять у жилищных организаций 4500 зданий.

Одна из крупнейших городских управляющих компаний — «Жилищные системы Красноярска» (ЖСК) — завершила промывку и опрессовку труб в Советском районе краевого центра.

В самой населенной части города за «ЖСК» закреплены 337 жилых домов. Последним из них, где трубы прошли эти обязательные процедуры, стал дом №18 на проспекте Металлургов.

Юрий Дзюба, главный инженер ООО «УК ЖСК» по Советскому району города Красноярска:

- Мы проводим промывку труб в жилых многоквартирных домах ежегодно, после окончания отопительного сезона. Заканчиваем, как и планировали, до 1 августа. Промыли все системы, очистили воду до тех пор, пока она не стала прозрачной, вымыли всю грязь. Подробнее