Коронавирус в Красноярске, последние новости на 4 августа 2020: когда откроют детские сады и школы

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске и крае на 4 августа 2020 года: стало предварительно известно, когда может быть решен вопрос о снятии ограничении и, соответственно, открытии детских садов и школ. Об этом рассказали в оперативном штабе и паблике правительства региона.

Итак, по данным на утро 4 августа, у 13 550 жителей края подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. В том числе у 128 - за минувшие сутки. За все время врачи вылечили 11 848 пациентов. Под наблюдением 3401 (+236 в сутки). Снято с контроля за сутки 107.

Важно: темп прироста составил 1%. Напомним, сейчас край – на первом этапе снятия ограничений. Чтобы перейти на следующие (на которых и возможно открытие детсадов, школ, фитнес-центров, музеев, библиотек…) коэффициент не должен быть больше 0,8, а запас коечного фонда не меньше 50%.

Как информируют в оперштабе, в самом Красноярске наблюдается снижение заболеваемости. Но есть населенные пункты – это Норильск, Ачинск, Канск и Шарыпово – где обстановка пока остается сложной. Впрочем, по прогнозам, скоро и там прогнозируют стабилизацию ситуации. В целом же картина за последние восемь дней позволяет говорить о перспективе перехода ко второму этапу снятия ограничений.

- Так что именно показатели текущей недели будут решающими для того, чтобы перейти на следующий этап, - подчеркнул главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

КОНКРЕТНО

На втором этапе снятия ограничений будет разрешено возобновить работу отдельным образовательным организациям, а также непродовольственным магазинам площадью до 800 квадратным метров – при условии, если у них есть отдельный вход.