Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 3 августа 2020 года: умерли еще 6 человек

Краевой оперштаб опубликовал новые данные о количестве зараженных коронавирусом на территории Красноярского края на 14 часов 3 августа. За сутки цифра увеличилась на 128 случаев и составляет уже 13 550. Больше всего новых случаев зафиксировано в Красноярске – 31, в Норильске – 24, в Ачинске – 15 и Канске – 10.

Выздоровевших с начала эпидемии в крае – 11 848 человек, плюс 62 человека за минувшие сутки. И, к сожалению, растет количество скончавшихся с COVID-19, их уже 337, за сутки умерли 6 человек.

Таким образом, количество активно болеющих на этот момент – 1365 человек. Под наблюдением 3401 человек, плюс 236 новых за сутки. Снято с наблюдения за последние сутки – 107 человек. Темп прироста за сутки составил – 1,0 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 638 968, в том числе за последние сутки – 5004.

Добавим, что Красноярский край находится на 1 этапе снятия ограничений. Согласно требованиям Роспотребнадзора, для перехода к следующему этапу снятия ограничений коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8, запас свободного коечного фонда должен быть не менее 50 %. Открытие детских садов, ТРЦ, ресторанов и фитнес-центров возможно только при переходе к последующим этапам снятия ограничений.