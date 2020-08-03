2020-08-03T04:47:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 3 августа 2020 года: заболевших больше, чем выздоравливающих

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 3 августа 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 3 августа 2020 годаКоронавирус в Красноярске, последние новости на 3 августа 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро понедельника 3 августа в Красноярском крае всего зарегистрировано официально подтвержденных 13 422 случая заражения коронавирусом, в том числе за сутки 134 случая. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 467,0. Темп прироста за сутки – 1,0 %.

Количество выздоровевших составило 11 786 человек, за последние сутки было выписано 25 пациентов. Что касается погибших, с начала эпидемии в крае таких уже 331 человек. Количество активно болеющих на этот момент составляет 1305 человек. Под наблюдением на дому 3272 человека, за сутки количество увеличилось на 251. Снято с наблюдения за последние сутки – 184 человека.

За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 633 964, в том числе за последние сутки – 8864.

На сегодняшний день Красноярский край находится на 1 этапе снятия ограничений. Согласно требованиям Роспотребнадзора, для перехода к следующему этапу снятия ограничений коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8, запас свободного коечного фонда должен быть не менее 50 %. Открытие детских садов, ТРЦ, ресторанов и фитнес-центров возможно только при переходе к последующим этапам снятия ограничений.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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