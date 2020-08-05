Паломнические поездки - 2020: самостоятельно и индивидуально

Храм в Шалоболино Фото: Анна СИМОВА

Коронавирус внес существенные поправки в православную жизнь региона. Богослужения без прихожан, Пасха в закрытых храмах, отмена паломнических поездок. Но выход есть, и он в том, чтобы отправиться к православным святыням либо самостоятельно, либо в составе небольших групп из 3-5 человек с помощью паломнических служб.

Напомню, в 2019 году редакция «Комсомольской правды» в Красноярске запустила выпуск православных путеводителей. Начали с Енисейска с заездом в Большую Мурту, Казачинское, Лесосибирск с их совершенно уникальными с точки зрения православия объектами. Затем мы предложили красноярцам путеводитель по храмам Красноярского края и Хакасии. И последний, «Святыни Красноярского края», вышел совсем недавно, 3 июля.

Путешествуем по путеводителю Фото: Анна СИМОВА

И оказалось, что они важны именно в этом году и помогут красноярцам спланировать и провести паломническую поездку по собственному маршруту, вдали от коронавируса, с соблюдением всех мер безопасности. В путеводителях нет жестких маршрутов, их можно комбинировать, составляя авторские туры. Летом этого года сотрудники редакции проехали по такому собственному маршруту и сделали ряд открытий.

Чего нет и не может быть в путеводителе?

Что такое путеводитель? Справочник, который заинтересует читателя и даст ему конкретную информацию, отвечающую на вопросы что, где и когда.

Однако посещение храмов – это еще и встречи с людьми, которые невозможно предусмотреть и организовать. Это и есть главное отличие от знакомства со святынями по фото, видео, сайтам и книгам.

Женщина лет 70, представляется именем Люба, рассказывает свою историю:

- Муж заболел раком, начал в храм ходить, за 15 километров, батюшка ему говорит: не мучайся, переезжай в дом при храме, живи, помогай. И мы переехали. Муж после этого девять лет прожил, вот такое чудо. Теперь я одна осталась, дочь к себе зовет, а я здесь, пока силы есть. Это же мой дом, только здесь спокойно.

Мужчина за 50, несколько раз в год приезжает в Вознесенский монастырь из Ермаковского района:

- Наши многие сюда ездят помолиться. И я с ними, когда на неделю, когда на две. Работаю здесь, помогаю. Народу много приезжают отовсюду, а местные на службы не ходят.

Бабушка с внучкой:

- Я раньше в церковь не ходила. А когда сына призвали в армию и отправили на войну, я стала молиться. Сына отмолила, вернулся живой, с тех пор верю. И внучку с собой вожу, хотя ей два года всего, но пусть привыкает. Давайте я вам икону покажу, которая мироточит.

Женщина лет 40 о разрушенном храме:

- Местные жители кирпичи растащили, домов настроили из них, а счастья в них до сих пор нет, хоть почти сто лет прошло. Эти дома в селе имеют нехорошую славу. Хозяева меняются, и у каждого что-то плохое происходит.

Ожидания и открытия

Храм в селе Новоберезовка Фото: Анна СИМОВА

Невозможно за одну поездку побывать везде, и каждый будет выбирать что-то для себя. Мы начали с храма в Новоберезовке Идринского района. Он поразил тем, что, когда в 30-е годы разрушали храмы, жители этого села сначала встали на защиту своей святыни, а потом разобрали по домам иконы, всю церковную утварь и даже алтарь – редкая история в годы безбожия. В 1946 году храм открыли, и люди вернули все в целости и сохранности – тоже редкий случай.

Фрески в храме Фото: Анна СИМОВА

Ведь до сих пор в домах жителей края внуки хранят святыни, когда-то украденные дедами, - но это отдельная история. Верующие точно знают, что все иконы и колокола рано или поздно, так или иначе, но обязательно вернутся на свое место. Ну а мы вернемся в деревянный храм XIX века в Новоберезовке: после 1946 года он больше не закрывался. И хотя добраться сюда непросто, от Красноярска почти 400 километров, да еще и через паром в Новоселове, но ожидания оправдались. Необыкновенно благостное место, удивительный храм невероятной красоты и в прекрасном состоянии, ухоженная территория, много старинных икон. Однако у тех верующих, что вышли всем селом на защиту храма почти сто лет назад, наследников не оказалось. Храм пустует. Даже на службы приходят всего несколько человек. Однако несколько случайных знакомых в Идринском районе объединило то, что своих детей они крестили именно в храме Новоберезовки. Все же есть у этого храма и своя аура, и своя слава народная.

Пустует и восстановленный храм в Шалоболине. Необычный с точки зрения архитектуры, многострадальный в своей истории (разрушенный и разграбленный в 30-е годы, добитый молнией в 70-е), легендарный в своем настоящем. Этот храм стал последним делом на земле для игуменьи Воскресенского монастыря матушки Екатерины (Бальвы), уникального человека в истории православия Красноярского края. Она начала стройку, когда ей было около 80 лет, и считала, что не имеет права уйти, не закончив восстановление храма. Молилась за каждого, подавшего хоть рубль на благое дело. И когда храм в Шалоболине был освящен, она покинула этот мир. Храм величественный снаружи, уютный и домашний внутри, весь в цветах, здесь есть купель для крещения взрослых с полным погружением – большая редкость. Но нет главного – прихода. Местные практически не ходят сюда.

Монастырь в селе Кочергино Фото: Анна СИМОВА

Один из трех женских монастырей Красноярской митрополии, Вознесенский, поразил грандиозной стройкой. Восстановленный храм, прекрасную территорию вскоре дополнит новый корпус с монастырским домовым храмом. Сейчас монастырь делит церковь с приходом.

Были на нашем пути и храмы, незаслуженно не вошедшие в путеводитель. Например, храм в Идринском. Он новый, ему всего несколько лет, находится в приспособленном помещении и, казалось бы, не привлекает паломников ни архитектурой, ни историей.

Храм с селе Идринское Фото: Анна СИМОВА

Однако нас поразило то, что храм в Идринском проделал встречный исторический путь: если в 30-е годы прошлого века в закрытых новой властью храмах открывали клубы, то в начале этого века в разрушенном и сгоревшем клубе открыли храм! Пока он действует в бывшем вестибюле, а в бывшем кинозале сейчас идет стройка, которая позволит в разы увеличить площадь храма.

Храм в Курагино Фото: Анна СИМОВА

Деревянный храм в Курагине не вошел в путеводитель по причине своей молодости и небольшого размера. Но если вы придете сюда в понедельник, вы запомните его навсегда! Это трудовой день прихода, и все, кто имеет несколько свободных часов, приходят поливать, убирать, сажать, ремонтировать. Несколько десятков мужчин и женщин, молодых и не очень, показывают нам иконы и цветы, часовню и детскую площадку, явно радуясь тому, что создали своими руками этот уголок рая.

Остаться в стороне было невозможно. Мы отправились на рынок, купили десять роз и посадили их вместе с прихожанами. Теперь у нас есть в Курагине свой маленький розарий и приглашение проведать его через год.

О прошлом, настоящем и будущем храмов в Идринском и Курагине мы обязательно расскажем в ближайших выпусках «Время веры» - они заслуживают внимания!

Прямой эфир

Нужен новый путеводитель!

В июле гостем программы «Время веры» на радио «Комсомольская правда» стала руководитель паломнического центра Красноярской епархии Светлана Тюрина

- Светлана, что не вошло ни в один из трех наших путеводителей, но достойно внимания и означает, что пора готовить новый путеводитель?

- Мы все знаем, что сейчас все можно найти в интернете. И точно так же мы знаем, сколько там неверной, неточной и неактуальной информации. У вас она выверенная и актуальная, это важно. А что касается того, что не вошло, это, прежде всего, Архиерейский дом и храм Иоаннна Предтечи, это наша основа.

- К счастью, вы проводите экскурсии по Архиерейскому дому и можете наше упущение восполнить.

- Экскурсии каждый день, за исключением тех моментов, когда идет служба утром и вечером. Можем пройти по храму, зайти на клирос с той стороны, где поют, побывать под сводами храма, далеко не каждый может это сделать. Проходим в административную часть Архиерейского дома, конференц-зал, поднимаемся на колокольню, знакомимся с территорией – это полноценная часовая экскурсия.

- Вы руководите Паломническим центром Красноярской епархии, не буду спрашивать, как переживали режим самоизоляции, если даже на Пасху храмы были закрыты по всей стране. Что происходит сейчас, когда ограничения постепенно снимаются?

- Режим ограничений пока продолжается, и у паломников два формата. Первый предложили вы своими путеводителями – это самостоятельные поездки, когда человек может почитать, выбрать что-то и отправиться в путь. А мы предлагаем индивидуальные паломнические туры на 3-4 человека, обычно это семья или близкие друзья. Они могут заказать у нас поездку, мы на машине отвезем, все расскажем и покажем, организуем встречу с настоятелем.

- А что привлекает паломников из других регионов в наш край?

- К нам ездят не так часто, как в другие регионы, где исторические храмы буквально на каждом шагу. Но у нас есть уникальный маршрут под названием «Енисейские страницы» для паломников из других регионов. Они приезжают в Красноярск, знакомятся со святынями нашего города, второй день посвящают Дивногорску и «Столбам». Казалось бы, зачем паломникам «Столбы»? На самом деле, это и часть истории, и часовня, посвященная погибшим столбистам. Потом паломники на теплоходе отправляются в Енисейск, там знакомятся со всеми его прекрасными храмами, купаются в Монастырском озере. Обратный путь Енисейск - Красноярск паломники проделают на автобусе с заездом в Лесосибирск, Казачинское, Большую Мурту – все самые знаковые места. Затем – Абакан, Минусинск, Шушенское, Сизая и два дня в Ергаках. Обратите внимание: в программе не только храмы, но и интересные природные объекты. И мы сейчас движемся в этом направлении – предлагаем необычные паломнические туры. Паломник – это не тот, кто надел черную одежду, взял посох и с трудностями отправился на богомолье, питаясь водичкой и сухариками. Да, в центре паломнического тура всегда встреча со святыней. Но по дороге туда и обратно можно столько всего интересного увидеть, и мы в этом поможем!

- Отличный тур! Думаю, не все красноярцы были в тех местах, которые вы назвали и куда приезжают из других городов России. Так что есть куда стремиться.

- Очень важно понимать, что даже если христианство еще не стало вашей личной историей, храмы могут заинтересовать своей архитектурой, историей. Если, например, вы поехали в Дивногорск погулять по набережной, заедьте и в красивый деревянный храм. Если отправляетесь на озера в Хакасию через Назаровский район, советую заехать в поселок Степной, где построена точная копия храма Михаила Архистратига в Ветлужанке. Там уникальные росписи, и храм очень красивый.

- Кстати, храм в Степном есть в нашем путеводителе «Храмы Красноярского края», его можно найти на нашем сайте kp.ru в разделе «Время веры».

Конкретно

Куда отправиться с паломническим центром Красноярской епархии

Архиерейский дом

Храм, клирос, колокольня, канцелярия, трапезная, воскресная школа, конференц-зал. В любой день, с 11 до 16.30 ч. Пожертвование 500 рублей, продолжительность 1 час.

Архиерейский дом и красноярские монастыри (авто) Успенский мужской и Благовещенский женский. Храмы - все приделы, территория, строения. Современная жизнь монастыря: кто и зачем туда идет и как это происходит. В любой день, с 11 до 14 ч., пожертвование 2000 рублей, продолжительность 3 часа.

Усть-Мана – Овсянка - Дивногорск

История поселений, храмов, человеческие судьбы. В любой день, с 11 до 14 ч. Пожертвование 3000 рублей, продолжительность 4 часа.

Запись обязательна по т.89048925533.

Группы 1-4 человека, масочный режим.