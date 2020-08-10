«Дистанция? Нет, не слышали!»: после очередного снятия ограничений красноярцы заполонили местные пляжи

Никто не соблюдает дистанцию Фото: Диана ИВАНОВА

Как только в Красноярском крае начали снимать одно ограничение за другим, многие расслабились и совершенно забыли об элементарных мерах предосторожности. Нам говорят, что библиотеки, школы, детские сады, фитнес-центры будут работать со всеми необходимыми предосторожностями.

Очередь из машин на пляж Фото: Диана ИВАНОВА

Но на улицах все реже встречаются люди в масках и перчатках, социальная дистанция в полтора метра не соблюдается ни в магазинах, ни в общественном транспорте. Люди загорают на официально закрытых пляжах, не думая, что рискуют своей безопасностью и здоровьем.

Если раньше нельзя было купаться, то сейчас можно! Фото: Диана ИВАНОВА

В эти жаркие дни красноярцы и вовсе решили «ухватить лето за хвост» и отдохнуть на полную катушку. Частный пляж на левом берегу. Ни о какой социальной дистанции говорить не приходится. В защитных масках мы тоже никого не заметили.

Очередь за различными вкусностями Фото: Диана ИВАНОВА

- Не боюсь заразиться, - смеется красноярец Сергей. - Никто же не чихает, не кашляет. Лето, жара. хочется хоть немного успеть отдохнуть в отпуске.

Бассейны переполнены. Не хуже, чем на сочинских пляжах. Дети и взрослые плескаются, купаются, ныряют, плавают на надувных матрасах и кругах. Ни одного свободного шезлонга. Все загорают, смотрят что-то в телефонах, слушают музыку. А проголодавшись, стоят в очередях за вкусностями.

И ни на ком нет масок Фото: Диана ИВАНОВА

А ведь Красноярский край пока входит в десятку регионов с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. По итогам минувших суток регион на 6 месте. Более чем в пять раз число заболевших превышает количество выздоровевших.

Дети вовсю резвятся Фото: Диана ИВАНОВА

За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 127 человек, четверо умерли. Под наблюдением все еще находятся 3107 жителей. COVID-19 еще не ослабил свою хватку, рано расслабляться.

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 14.00 часов 10 августа в Красноярском крае 14 446 подтвержденных диагнозов COVID-19 (+127 за сутки). В краевом центре – 26 новых случаев заражения. Выздоровели 12 141 пациентов (+24 за сутки). Умерли 365 человек (+4 за сутки) (подробнее).