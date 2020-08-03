«Кости как будто кувалдой ломало»: красноярцы, победившие COVID-19, рассказали о симптомах коронавируса

Оперативный штаб заявил о неготовности Красноярска и края к снятию ограничительных мер Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае продолжается режим ограничений из-за пандемии коронавируса. В октябре-ноябре 2020 года специалисты обещают вторую волну COVID-19. Как она пройдет для красноярцев зависит от популяционного иммунитета, который должен быть выше 20-25% (эта цифра сейчас изучается).

Оперативный штаб заявил о неготовности Красноярска и края к снятию ограничительных мер. Поэтому скорого открытия детских садов, ресторанов и торговых центров пока не ожидается.

Как информируют в Роспотребнадзоре 3 августа 2020 года, за весь период пандемии в регионе заболели 13 550 человек. В том числе за минувшие сутки – 128. Таким образом, темп прироста составил 1%.

Люди, переболевшие коронавирусом, делятся симптомами COVID-19:

- Кости как будто кувалдой ломало, не знаю, как у кого, но у меня больше всего ребра болели. Температура, недомогание, ноги в кашу. Еще глаза - как спичками жгли. Но соблюдая правильное лечение, через неделю ты уже как огурец! - Эльдияр.

- У меня 4 дня температура 38 была, вкуса и запаха не было 8 дней. Желудок вообще пищу не переваривал дня 3, ел через силу. Потом через 2 недели появилась отдышка, поднимался на 5 этаж, думал, сдохну уже на 4, хотя я легкой атлетикой всю жизнь занимаюсь. Ломает ноги и кости сильнее, чем при ОРВИ, и озноб тоже сильный. Но это все считается легкой стадией, а у кого пневмония, у тех после снимка обычно какая-то часть легких повреждена, а кто под ИВЛ лежал, ух, там вот на грани люди! Так что те, кто относится к этому несерьезно – неправ, - Сергей.

- Температура под 40. Ничего не сбивало. С неделю. Есть не могла - все стало противным, горьким. Только стакан воды и сухой хлеб. Потом реанимация, ИВЛ. Через неделю стало полегче: температура 38, вернулся вкус. Еще неделя стационара. И плюс 2 недели на больничном. Ходить было сложно: 2 шага – остановка, воздуха не хватало. Никто рядом не заболел, ни дома, ни на работе, - Рина.

Дважды температура поднималась до 39 по 6 дней. Пневмония, слабость, жуткая потливость. Кашля, насморка не было вообще. 19 дней в стационаре, потом еще 17 на больничном, осложнение на сердце, тромбоз. Продолжаю пить лекарства, не похоже на грипп совсем (болела свиным, есть, с чем сравнить). Какие еще последствия будут, даже врачи не знают, - Светлана.

- 2 недели температура, которую не собьешь, потом пневмонию долечивал 2 недели. Так долго и тяжело никогда не болел. Обоняние не пропадало, - Василий.