Что изменится в Красноярске с 1 августа 2020 года

Жителей Красноярского края интересует, что изменится в их жизни с 1 августа 2020 года. Сразу скажем, режим ограничений из-за коронавируса в нашем крае продлен до 9 августа 2020 года. А что будет дальше, пока никто толком не знает.

РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРОДЛЕН

Режим ограничений из-за коронавируса в Красноярском крае продлен до 9 августа включительно. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Усс. Это было ожидаемо, учитывая статистику заболеваемости. На 1 августа 2020 года - в Красноярском крае ежедневно количество зараженных увеличивается на 130-150 человек.

Согласно обновленному указу, в регионе по-прежнему не будут работать:

- места массового отдыха, в частности, кинотеатры, развлекательные центры

- бани, сауны, спортивные залы и другие подобные учреждения

- летние детские лагеря отдыха

- торговые и торгово-развлекательные комплексы.

Продляется работа дежурных групп детских садов. Подробности

ПОЕЗД КРАСНОЯРСК-МОСКВА

Железная дорога возвращает в расписание поезд Красноярск – Москва. Его отменили весной в связи с ограничениями из-за коронавируса. Но жизнь налаживается, инфекция отступает, ограничения снимаются, а спрос растет.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе КрасЖД, первый поезд в столицу оправится уже 2 августа. В августе он будет ходить по четным дням, а с 1 сентября по 31 октября – по нечетным дням. И затем со 2 ноября по 12 декабря – вновь по четным. Подробности

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ

С 1 августа в России возобновляется международное сообщение, правда, всего лишь с тремя странами: Турцией, Великобританией и Занзибаром! Рейсы будут выполнять из нескольких аэропортов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

ВЫПЛАТЫ ПОПАВШИМ ПОД СОКРАЩЕНИЕ

13 августа 2020 в силу вступают новые правила выплат выходных пособий, по которым сотрудники, попавшие под сокращение штата (и в связи с ликвидацией предприятия), смогут получить свой месячный заработок (за второй месяц с момента увольнения).

ВТОРАЯ ВОЛНА

Красноярцев предупредили, когда может начаться вторая волна коронавируса. Возможно, это произойдет осенью, ориентировочно в октябре-ноябре, рассказал министр здравоохранения края Борис Немик.

- Мы рассчитываем, что в августе-сентябре первая волна заболеваемости и пиковая ситуация пойдет на спад, - отметил Борис Маркович. – Соответственно, готовимся ко второй волне, которая, возможно, будет с октября-ноября, когда пойдет грипп. И там будет сезонная циркуляция коронавирусной инфекции. Сама эпидемия, по первичным прогнозам, будет длиться 300 дней. Подробности