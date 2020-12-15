Взрыв в пятиэтажке Красноярска 15 декабря 2020: двое пострадавших попали в больницу с тяжелыми ожогами

Пострадавших с сильными ожогами увезли в больницу. Фото: Афонтово.

Около дома – толпа людей, машины экстренных служб с мигалками: скорая, реанимация, МЧС. Буквально только что в одной из квартир в красноярской пятиэтажке на улице Парашютной,78 в Красноярске прогремел взрыв, пострадали два человека. Об этом «Комсомольской правде – Красноярск» рассказали очевидцы ЧП.

По данным пресс-службы МЧС региона, в 16.50 здесь случилось ЧП. Но уточнить его характер спасатели отказались. Ограничились сообщением, что пострадали два человека. Семерых спасли сотрудники МЧС, а 30 человек эвакуировались сами. Известно, что дом газифицирован, но это был не взрыв газа, подчеркивают спасатели. Возгорания тоже удалось избежать.

Между тем, источник «КП» в одном из силовых ведомств края уточняет: действительно, это был не газ. На самом деле в пятиэтажке на Парашютной внезапно разнесло самогонный аппарат. Серьезно пострадали жильцы квартиры – пожилые мужчина и женщина, они оказались в эпицентре взрыва. Он был очень мощным: в квартире снесло стену, вышибло стекла. Благо угрозы обрушения здания нет.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ МЧС

- В результате происшествия пострадали два человека. У обоих ожоги рук и лица. В тяжелом состоянии доставлены в ожоговый центр краевой больницы. В доме повреждена межквартирная перегородка и стеклопакет. Тепловой контур здания не нарушен. Жильцы вернулись в свои квартиры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один пропал, 11 спаслись: крупный пожар вспыхнул на угольном разрезе Хакасии

Крупный пожар на угольном разрезе «Черногорский» Усть-Абаканского района Хакасии: пламя охватило больше 400 квадратных метров (подробнее).

Во время тушения пожара на угольном разрезе в Хакасии нашли тело мужчины

Во время тушения пожара на угольном разрезе в Хакасии было найдено тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике (подробнее).