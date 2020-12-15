Преображение левобережной набережной Красноярска отмечено премией «Человек года: общественные пространства»

Красноярский представитель компании «Норникель» стал человеком года за благоустройство левобережной набережной. Фото: пресс-служба компании

В Красноярске состоялась ежегодная церемония вручения премии «Человек года» по версии журнала «Деловой квартал». Из-за пандемии коронавируса в этом году организаторы добавили к названию конкурса еще одно слово: «Выжившие». Да и проходило торжество в непривычном формате – номинанты и эксперты приезжали на церемонию небольшими группами к оговоренному времени. А зрители наблюдали за трансляцией в интернете. По факту даже оказалось, что присутствовали на ней гораздо больше зрителей, чем обычно.

«Человек года» — авторитетная независимая региональнаяпремия, победителей в которой определяют представители и эксперты бизнес-сообщества и истеблишментаКрасноярска. Она вручается собственникам и руководителям компаний за профессиональные и отраслевые достижения. Отмечаются персоны, которые внесли весомый личный вклад в развитие отрасли, проявившие себя в профессиональном сообществе. И которые развивают и поддерживают социальные проекты Красноярска.

Левобережная набережная признана одной из лучших в стране Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда в 2020 году планы миллиона красноярцев вдруг нарушила так некстати появившаяся мировая пандемия, горожане все больше внимания стали уделять собственным общественным пространствам. Парки, скверы, набережные стали местом притяжения для людей с разными интересами: кто-то просто гуляет или устраивает тихие встречи с друзьями. Кто-то выбирает места для активного отдыха. Сыграли свою роль и усилия, вложенные в благоустройство в последние три года. О том, что Красноярск заметно преобразился, рассказывают блогеры, которые зачастили сюда. И все настойчивее звучит фраза, кто Красноярск становится настоящей столицей Сибири.

Организаторы премии «Человек года» решили в этом году немного изменить правило и добавили новую номинацию, чтобы отметить тех, кто внес вклад в развитие благоустройства Красноярска. Она называется «Общественные пространства: частные инициативы». Для премии выбирали проекты, реализованные в течение последних трех лет.

- Все мы свидетели, как преображается в последние годы наш город. Работают и федеральная программа, и инициативное бюджетирование, и сами жители принимают активное участие, - отметил депутат красноярского Горсовета и председатель комиссии по градостроительству Вячеслав Дюков. - И отдельной строкой с неменьшими деньгами, но с еще большим желанием, вкладывая свою душу и силы, участвует в этом бизнес. Я хочу поблагодарить с этой сцены всех, кто вложил 10 тысяч и 10 миллионов. Потому что вклад любого из вас очень важен.

На реализацию проекта "Нрникель" выделил 167 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

По результатам голосования экспертов в тройку лидеров вошли:

- Алексей Дьяченко, Красноярское представительство компании «Норникель» - за благоустройство части левобережной набережной Енисея, реки Качи и прилегающих территорий;

- Евгений Никитин, компания «РУСАЛ», которая преобразила «Парковую ось» от площади Революции до севера Сурикова;

- Максим Широков, компания «Юнипро» - за благоустройство территории часовни Параскевы Пятницы и парка Чернышевского.

Победителем в этом году стал проект компании «Норникель». Глава Красноярска Сергей Еремин подчеркнул важность всестороннего участия в деле оформления города:

- Три года назад мы поставили себе задачу благоустроить 20 – 30 общественных пространств. Но сегодня у нас более 70 площадок, которые мы сделали все вместе: и муниципалитет, и бизнес, и активные жители. Только такими темпами мы можем приблизить наш город к настоящему городу-парку.

Добавим, что после реконструкции левобережная набережная Енисея была признана одной из лучших в стране. Работы здесь продолжались два года, два летних сезона. За это время отремонтировали покрытие, заменили брусчатку, организовали детские площадки, локации для проведения мероприятий, велосипедные дорожки, лавочки и освещение. И в целом сделали набережную доступной средой для всех категорий красноярцев. Вложения «Норникеля» составили 167 миллионов рублей.

В своем ответном слове победитель отметил:

- «Норильский никель» является не только лидером в металлургической отрасли и крупнейшим налогоплательщиком края, но и одним из ведущих предприятий с позиции социальной ответственности. Участие компании в государственно-частном партнерстве носит фундаментальный характер и является для нас системообразущим. Для нас важно, что воплощенный в жизнь проект по благоустройству левобережной набережной преобразил речной фасад Красноярска позволил преобразить сердце города, сделал городскую среду уютнее, комфортнее. И вот уже два года это место является одним из самых притягательных для жителей города и гостей краевой столицы, - сказал Алексей Дьяченко.