Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 15 декабря 2020 года: за сутки заболели 335 человек, умерли 23

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 15 декабря 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 15 декабря 2020 года: за сутки заболели 335 человек, скончались 23.

За весь период пандемии у 41 251 жителя региона подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Врачи вылечили 34 143 (+410 в сутки). Спасти не удалось 1 409 человек (+23 в сутки).

- Красноярский край сегодня не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. – Регион находится на 13 месте. Число выздоровевших вновь заметно превышает количество инфицированных. Край преодолел планку в 34 тысячи излечившихся за все время с начала эпидемии.

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