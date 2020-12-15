Хрящи, соя, крахмал: эксперты признали фальсификатом пять из пяти образцов «Докторской» колбасы

Пять из пяти образцов – фальсификат. Фото: RUSSIAN LOOK.

В Красноярске проверили продаваемую в магазинах колбасу «Докторскую». В результате эксперты пришли к шокирующим выводам: пять из пяти образцов – фальсификат, рассказали в региональном центре стандартизации и метрологии.

Кто не знает, сорт колбасы «Докторская» был разработан в 1936-м на мясокомбинате Микояна. В ее состав входило 60% фарша из постной свинины и говядины, молоко и яйца. А также крахмал (в минимальном количестве) и кардамон. Острые приправы в эту колбасу специально не добавляли, в ней было минимум соли и жира. Создали вполне диетический продукт. Он хорошо подходил для людей, страдающих заболеваниями печени и желудка. Кроме того, эту колбасу «прописывали» людям с анемией и с ослабленным здоровьем после перенесенных заболеваний.

На днях специалисты ЦСМ по просьбам горожан провели рейтинговую оценку «Докторской» - с красноярских прилавков. Закупили пять образцов – произведенные в нашем крае и Омской области. И вот результаты: все оказались подделкой. То есть, кроме заявленных ингредиентов, имели в составе хрящи, костную крошку, сою, гелеобразователь и так далее…

КОНКРЕТНО

- «Омский бекон». В ней нашли растительные добавки – гелеобразователь непонятного происхождения плюс модифицированный крахмал и сою.

- от компании «Залихватский Расколбас». Здесь тоже растительные добавки – камедь и влагоудерживающий агент.

- от производителя «Правильные продукты». Тут содержится крахмал, мука, камедь, каррагинан, соя, хрящи и костная крошка.

-от «Сибирской продовольственной компании» производится с использованием коллагенового белка и костной крошки, каррагинана и камеди.

-от «Уярского мясокомбината». Установлено содержание растительных добавок – незначительного количества соевого изолята.

По физико-химическим показателям почти вся продукция соответствует ГОСТу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему колбаса называется «Докторской»?

В рекламе канала ТНТ настоящий американец Фил говорит, что больше всего в русском языке его пугает словосочетание "Докторская" колбаса. Откуда же взялось подобное название? (подробнее).