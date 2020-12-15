Чистый двор – хорошее настроение

Новые баки в подарок управляющим компаниям Фото: Светлана ЮДИНА

В декабре левобережный оператор поощрил управляющие компании и ТСЖ Красноярска, наиболее ответственно выполняющие свои обязательства перед регоператором и жителями, и подарил им 12 новых контейнеров для сбора ТКО.

– Такой подарок к Новому году получили от нас УК «Авенсис», УК «Покровка Лайф», ТСЖ «Метелица», «Буревестник» и еще три компании. Они своевременно оплачивали счета за вывоз ТКО, более того, зачастую вносили авансовые платежи, поэтому мы их отметили и поощрили, – рассказали в «Красноярской рециклинговой компании».

Площадка под ТКО на на Устиновича, 34 Фото: Светлана ЮДИНА

По закону приобретение контейнерного оборудования, обустройство и содержание площадок для накопления ТКО - обязанность собственников земельных участков, УК, ТСЖ или местных администраций, но по факту далеко не все выполняют эти обязательства. Поэтому такое ответственное отношение к своей работе со стороны вышеназванных управляющих компаний – особенно ценно.

Управляющая компания «Авенсис» выбрала два адреса для установки новых баков – дворы домов на Устиновича, 34 и Алексеева, 97.

Директор УК «Авенсис» Сергей Орлов Фото: Светлана ЮДИНА

– Советский район густонаселённый, здесь плотная застройка, много домов, поэтому мусора хватает. А вот оборудованных контейнерных площадок мало, – говорит директор УК «Авенсис» Сергей Орлов. – Недалеко от дома на Устиновича, 34 есть площадка под мусор, но она бесхозная, за ней никто не ухаживает. Кроме того, она не соответствует требованиям, личный транспорт жителей не позволяет к ней подъехать, оттуда сложно вывозить отходы – мусоровозы крупногабаритные, пустая машина весит 18 тонн, полная – примерно 33. Поэтому для удобства и жителей, и оператора мы оборудовали новую площадку – рядом с проезжей частью. А «Красноярская рециклинговая компания» решила нас поощрить и подарила 2 контейнера для ТКО взамен старых, изношенных, и отдельную сетку для сбора пластика.

Кстати, все дома УК «Авенсис» переведены на прямые договоры на обращение с ТКО. Их жители самостоятельно и ответственно оплачивают счета. А управляющая компания их стимулирует, ведь если плата внесена своевременно, то нет проблем с мусором, захламлением территории, и двор всегда чистый.

Левобережный региональный оператор уже второй год внедряет на территории своей ответственности раздельный сбор ТКО. Теперь жители домов, которым подарили баки и сетки, смогут выбрасывать пластик в отдельный контейнер. Собранный пластик «Красноярская рециклинговая компания» направит на переработку, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Сетка под сбор пластиковых отходов Фото: Светлана ЮДИНА

Такие акции региональный оператор планирует проводить ежегодно, определяя самые ответственные управляющие компании и поощряя их. Это приятный бонус для УК и жителей!

КОНКРЕТНО

До конца года компания бесплатно установит в левобережной зоне Красноярска 300 сеток для пластиковых отходов. Если в вашем дворе еще нет сетки под сбор пластика, то можно обратиться в УК или ТСЖ, а они подадут заявку левобережному региональному оператору.

До конца года компания бесплатно установит 300 сеток для пластика. Фото: КРК

Для красноярцев, кому небезразличны вопросы экологии и чистоты дворов, действует специальное мобильное приложение CleanPath. «Клинпас» поможет разобраться в правилах раздельного сбора мусора, найти ближайший к вашему дому контейнер и даже отправить оператору сообщение о том, что сетка переполнена .