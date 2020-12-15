Коронавирус в Красноярске, последние новости на 15 декабря 2020: выздоровевших больше, чем заразившихся

Число выздоровевших в Красноярском крае вновь заметно превышает количество инфицированных. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о распространении коронавируса в Красноярске и крае от 15 декабря 2020 года: количество выздоровевших снова превышает число заболевших.

По данным оперативного штаба региона, за минувшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден еще у 334 человек (это 40 916 за весь период). Выздоровели 33 733 пациента (+400 за сутки). Скончались 1 386 (+16 за сутки). Тем прироста составил 0,8%.

- Среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки край находится на 13-й позиции, - поясняет информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Число выздоровевших вновь заметно превышает количество инфицированных.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Медсестра краевой клинической больницы Неля Гасымова, находящаяся на передовой борьбы с коронавирусом, сняла пронзительный ролик «Если волна, то только морская...»