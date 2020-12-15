Закончен ремонт на западе «Сибири»

Фото: ФКУ Упрдор «Енисей»

Участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь», проходящий по территории Красноярского края, – один из самых насыщенных на всем протяжении дороги. Особенно ее западный участок от Красноярска до Боготола, где находятся сразу три города и к которому тяготеет множество сел и поселков.

Здесь нет неважных участков, и ремонт трассы, в том числе капитальный, идет постоянно. В этом году завершены работы на четырех участках общей протяженностью более 35 км, расположенных в Ачинском, Боготольском и Козульском районах Красноярского края.

Сегодня мы напомним, чем примечательны отремонтированные участки и что там сделано.

Новые километры

Участок 626-635 километр начинается от моста через Чулым недалеко от Ачинска. И он особенно важен для поселка Белый Яр, жители которого часто ездят в Ачинск, и для ачинцев-садоводов, выезжающих в долину Чулыма на свои дачные участки.

Вблизи Белого Яра установили новые остановки общественного транспорта с тротуарами, с автопавильонами, оборудовали их скамьями и урнами.

А чтобы обеспечить безопасность пассажиров, в районе автобусных остановок сделали нерегулируемый пешеходный переход, установили новые дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесли разметку и устроили переходно-скоростные полосы.

Такие же работы провели в районе деревень Владимировка и Нагорново.

Участок 635-644 километр важен не только для транзитного потока автомобилей, но и особенно для жителей Ачинска, поскольку он проходит практически по территории города.

Участок 593-603 километр примечателен тем, что здесь находится станция Вагино, а на ней - база запаса локомотивов, где хранятся законсервированные паровозы и другие локомотивы. В стране таких баз всего несколько.

В рамках капитального ремонта дороги привели в порядок съезд на железнодорожную станцию Вагино.

Участок 682- 689 километр находится между поселками Новочернореченская и Тарутино, здесь нет населенных пунктов, это один из многих транзитных участков федеральной трассы.

Капитальный ремонт на этих четырех участках стартовал еще в 2018 году. За два года специалисты сделали новое дорожное полотно, переустроили водопропускные трубы, укрепили обочины и кюветы, привели в порядок пересечения и съезды и т.д.

Кроме того, в Ачинском районе на участке с 650 км по 656 км установили искусственное электроосвещение протяженностью более 5 километров. Работы здесь стартовали в мае, и за полгода рабочие смонтировали 248 опор, установили систему автоматизированного управления освещением, которая позволит сэкономить до 30% электроэнергии за счет оптимизированного графика включения и отключения электричества.

Мост через Чулым

Мост находится на 635 километре трассы Р-255 «Сибирь», недалеко от Ачинска, и без этой переправы через Чулым никак не обойтись, замены ей нет, поэтому работы вели параллельно с движением машин по одной полосе.

За время ремонта рабочие полностью заменили мостовое полотно, применив износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон, имеющий шероховатую поверхность, что обеспечивает лучшее сцепление автомобиля с дорогой и препятствует образованию колеи. Также устроили новые деформационные швы с резиновым компенсатором, выполнили ремонт струенаправляющих дамб моста, устроили организованный водоотвод, благодаря чему вода с поверхности проезжей части не попадает в реку, а по продольным лоткам уходит в очистные колодцы.

На металлические балки пролетных строений нанесли антикоррозионное покрытие. И, конечно, не забыли про безопасность: установили новое металлическое ограждение, дорожные знаки, нанесли разметку.

Теперь проезд по мосту стал более комфортным и безопасным. Кстати, в сутки по мосту проезжают около 8 тысяч автомобилей!

Современный подход к безопасности

Главная цель ремонта и содержания дорог - безопасность автомобильного движения. И для этого ежегодно применяются новые технологии и материалы.

Например, все новые дорожные знаки изготовлены на флуоресцентных щитах с высокой интенсивностью световозвращения, их отлично видно и днем, и ночью.

Появились и «умные» повороты: в темное время суток световая индикация работает в попеременном режиме свечения и траекторию движения опасного поворота видно намного лучше.

Еще одна новинка – питание дорожных знаков обеспечивают солнечные батареи. Это решение проблемы на тех участках, где нет возможности подключить электроэнергию.

Шумовые полосы стали красить в красный или белый цвет, чтобы привлечь внимание водителей не только звуком, но еще и цветом.

Для освещения на пешеходных переходах используют светильники большей мощности, - это тоже сделано для безопасности.

В этом году ремонтный период закончился, но уже готов план на следующий год, и совсем скоро мы узнаем, какие километры обновятся в 2021 году и что будет сделано для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта.

НАША СПРАВКА

В оперативном управлении Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» находится 1 806 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения:

- Р-255 «Сибирь» км 557 – км 1176 (Красноярский край).

- Р-257 «Енисей» км 15 – км 1116 + 125 (Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва).

При возникновении внештатных ситуаций на дороге водители могут обращаться в службу спасения по телефону 112 и в диспетчерскую службу Федерального управления автомобильных дорог «Енисей» по телефону +7(391) 2 650 112.