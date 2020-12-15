Елочные базары 2020-2021 в Красноярске: где купить елку на Новый год и сколько она стоит

Рассказываем, где купить елку на Новый год 2020-2021 в Красноярске. Список елочных базаров Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске открываются елочные базары. И хоть 2020 год выдался на редкость неудачным, скомканным и принес массу проблем, но история и жизненный опыт показывают, что нашим людям новогодние торжества ничто не испортит. Как говорится, была бы елка, а остальное приложится. А где купить елку в Красноярске? Искусственную – фактически в любых крупных торговых центрах или на рынках. Разных размеров, производителей, качества и цены. А вот что касается живых лесных красавиц – мы вам подскажем, где купить.

Как рассказали в администрации города, приобрести новогодние ели и пихты, а также елочные украшения и сувениры можно будет на 38 официальных точках продаж, где организовано более 120 торговых мест. Больше всего елочных базаров будет работать в Советском (12) и Октябрьском (11) районах. Меньше – в Свердловском (всего 2). Планировали 53 адреса на 200 торговых мест, но недобрали заявок от предпринимателей.

Завершат свою работу елочные базары 31 декабря. После этого все продавцы должны будут убрать за собой нераспроданный товар, если останется, почистить территорию – это обязательное требование.

Что касается цены, предприниматели уверяют, что собираются оставить те же самые расценки, что и в прошлом году – от 500 рублей за метр на елки и от 800 рублей за метр на пихты и сосны. Но они готовы и поторговаться.

Советский район – с 14 декабря

- Взлетная, 18 (возле остановки «Енисейский торговый дом»)

- проспект Комсомольский, 16

- 9 Мая, 14а

- 9 Мая, 46

- 9 Мая, 51а – 55

- Мате Залки, 5

- Металлургов, 27/29

- Металлургов, 53/55

- Молокова, 3/3

- Молокова, 54 (на парковке)

- Октябрьская, 2

- 60 лет Образования СССР, 7а (перед автостоянкой).

Кировский – с 15 декабря

- Академика Павлова, 35

- Академика Павлова, 55

- Алеши Тимошенкова, 169

- Западная, 3г

- проспект газеты «Красноярский рабочий», 88 б

- Щорса, 31

- Щорса, 46.

Свердловский – с 15 декабря

- Королева, 1а (на парковке возле супермаркета)

- Александра Матросова, 9.

Центральный – с 15 декабря

- Шахтеров, 51 (территория рядом с магазином)

- Республики, площадка на пересечении с улицей Грибоедова

- Обороны, площадка за мостом через Качу.

Октябрьский – с 18 декабря

- Крупской, 42

- Ладо Кецховели, 65а

- Мирошниченко, 4

- Можайского, 5

- Петра Словцова, 12 (возле остановки «Поликлиника»)

- Норильская, 1д

- Норильская, 14г

- Норильская, 36

- Новосибирская, 41

- Тотмина, 35

- Юшкова, 44.

Железнодорожный – с 20 декабря.

- Калинина, 2в

- Менжинского, 10а

- Красномосковская, 32.