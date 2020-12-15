Дед Мороз остался без трусов: красноярские ведущие разделись из-за запрета новогодних корпоративов

Почему людям разрешено общение на работе и одновременно запрещено оно же в ресторане? удивляются ведущие корпоративов. Фото: Татьяна ХАСАНОВИЧ.

Дед Мороз остался без штанов, а Снегурочке приходится позировать в набедренной повязке из скотча… В Красноярске ведущие, которых лишили новогодних корпоративов из-за коронавирусных ограничений, устроили голую фотосессию. В ней приняли участие шоумены Евгений Ларкович, Антон Моцкус, Антон Киселев и другие.

Десятки шоуменов теперь без заработка. Фото: Татьяна ХАСАНОВИЧ.

Напомним, примерно месяц назад в городе и крае запретили праздничные мероприятия. Отменили даже массовые гулянья при открытии новогодних елок и ледовых городков. Все, чтобы свести к минимуму риск заражения ковидом.

В шоке даже "олени" Санта-Клауса. Фото: Татьяна ХАСАНОВИЧ.

Понятно, для работников сферы развлечений это стало ударом. Десятки, а то и сотни людей лишились заработка. И, в конце концов, решили заявить о себе. Главный вопрос и главное же недоумение шоуменов: почему людям разрешено общение на работе и одновременно запрещено в ресторане? «Мы готовы даже делать тест перед каждым мероприятием, - говорят ведущие. – Причем на праздниках, разумеется, будем одетыми!».

В кадре те, чей хлеб-сфера развлечений. Фото: Татьяна ХАСАНОВИЧ.

…Снимки сделала известный ню-фотограф Татьяна Хасанович. «Друзья, не то чтоб крик души, а стеб над ситуацией, - отмечает она. - Все мы выйдем из сложных времен с широко расправленными плечами и вздернутым носом! Если не мы, то кто? В кадре те, чей хлеб-сфера развлечений. Мы сделали это без трусов».

Ведущие уверяют: готовы делать тесты на ковид перед каждым мероприятием. Фото: Татьяна ХАСАНОВИЧ.

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