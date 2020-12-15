«Жива, но в небо ей не подняться»: как уличная ворона спаслась благодаря случайной встрече

Александра Титова и ее спасенная ворона Фото: Мария ЛЕНЦ

И тут ворону понесло… По обочине, по дороге, по сугробам. Она ковыляла, прыгала и волочила за собой израненное крыло. Лишь бы подальше отсюда! Еще днем она по своей глупости попала в пасть уличному псу. Вырвалась каким-то чудом, а тут снова они. Собаки. Бежать! Но эта клыкастая пасть все время догоняла ее. Назойливый пес бегал вокруг нее, обнюхивал и не давал спрятаться. А потом еще и залаял. И тут ее взяли на руки…

Кто ее спас?

Оказалась очень умная птица Фото: Мария ЛЕНЦ

Александра Титова работает в ветеринарной клинике. Хирург-ортопед. Чаще всего ей приходится лечить собак и кошек. И вдруг неожиданно обзавелась необычным пациентом.

Середина октября. Красноярск. Район Ветлужанки. В тот вечер Александра после работы, как обычно, выгуливала своих питомцев. Их у нее двое - ши-тцу Шелдон и лабрадор Дэнди. Бегали, играли. Вдруг лабрадор начал странно себя вести. Побежал к сугробу и начал шумно вдыхать воздух.

Ворона очень терпеливая Фото: Мария ЛЕНЦ

- Вижу, собака поскакала куда-то, в темноте тень метнулась, - вспоминает Александра. – Было темно, хоть глаз выколи. Пес учуял, показал, что сидит кто-то. Я даже не сразу поняла, что или кто это. Подхожу - ворона, прыгает, вся в крови, крыло тащит. Раскуроченное оно было сильно. На улице уже подмораживало. Что с ней делать? Живой организм ведь. Взяла домой. Там обработали, домашние еще помогали. Раны посмотрели, посадили ее в полотенце. Так она и сидела до утра. Ждала утра, а может и решения своей участи.

Очень любит купаться Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром понесла свою новую подопечную в клинику. Одна из коллег специализируется по птицам. За консультацией сразу к ней:

- Спасем?

- Шансы маленькие, - ответила та. – Но попробуем.

Сделали рентген. Посмотрели: дааа, плохой перелом, все наружу торчит, все кости – плечевая, предплечье.

К домашним животным ворона относится терпеливо Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я ортопед-хирург, дай только, кого прооперировать, - говорит Александра. - Попробовали, самим было интересно, что получится. Стоял вопрос, чтобы ампутировать крыло. И вот под наркозом, на спицах. Она все переносила очень стойко – уколы, антибиотики ведь ставили. Восстановить идеально не получилось. Сустав сросся, но в одной позиции. Она даже им шевелит, поднимает. Вот пробовали, полетит или нет, она парит немного, но шансов полететь мало. Как там дальше будет, кто знает.

В клинике ворону все полюбили Фото: Мария ЛЕНЦ

Месяц реабилитации. На это время Александра забрала птицу домой. Выхаживала, делала все процедуры. Назвала ее просто - Ворона, ну иногда могла обозвать Галкой.

Возраст? Не больше года. Молодая и очень игручая. К другим питомцам своей спасительницы относилась дружелюбно и терпеливо и к кошкам, и к собакам. Стала не такая дикая, как при первом знакомстве. Спокойно позволяла помыть или обработать крыло.

А умная какая!

- С хлебом была забавная ситуация, - вспоминает ее временная хозяйка. – Вот на улице ведь они все едят. А здесь… выбирает. Как-то дала ей хлеб. Говорю: «Ну, покажи, что ты настоящая птица!». Положила ей сухой кусочек и ушла. Через какое-то время вернулась, а там рядом еще миска с водой стояла, так она его в туда положила, помочила и сидит, ест.

Выздоровела. Выправилась. Стала черная, как смоль. Любит купаться, потом нахохлится, обсыхает. Порой расправит крылья, машет. Сейчас Галка живет в складском помещении клиники. Но держать там ее долго нельзя. А ею же нужно заниматься, она очень любит общение.

А еще она очень любопытная Фото: Мария ЛЕНЦ

- Встал вопрос: а что дальше с ней делать, куда ее? – переживает Александра. - Если не летает, никто не занимается, меня уже спрашивали: «Может ее усыпить?». А мне жалко! Я ее чинила, спасла и все? Ведь воронят часто приручают, слышала, что они даже разговаривать могут научиться. Это не попугайчик, конечно, но вполне компанейский товарищ.

А сейчас этой красавице нужен дом Фото: Мария ЛЕНЦ

Если вы готовы забрать Ворону-Галку себе, чтобы любить и заботиться о ней, то звоните в ветклинику «Амикус» с 10 по 20.30 часов по телефону: 8-391-216-49-99.

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